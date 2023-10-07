Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года

Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»

Впервые за 56 лет «Эвертон» забил не менее пяти голов в двух матчах подряд

Кубок английской лиги. «Челси», «Арсенал» и «Эвертон» вышли в 1/8 финала