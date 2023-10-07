Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
Впервые за 56 лет «Эвертон» забил не менее пяти голов в двух матчах подряд
Кубок английской лиги. «Челси», «Арсенал» и «Эвертон» вышли в 1/8 финала
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
Впервые за 56 лет «Эвертон» забил не менее пяти голов в двух матчах подряд
Кубок английской лиги. «Челси», «Арсенал» и «Эвертон» вышли в 1/8 финала
The Sun: Бартон ударил тренера головой и выбил ему два зуба
ESPN: тренер «Флитвуда» Бартон разбил нос коллеге после поражения
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
«Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!»