Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Флитвуд
Бертон Альбион
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
4
Впервые за 56 лет «Эвертон» забил не менее пяти голов в двух матчах подряд
24 сентября 2020, 08:21
1
Кубок английской лиги. «Челси», «Арсенал» и «Эвертон» вышли в 1/8 финала
23 сентября 2020, 23:55
2
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
2
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
4
Впервые за 56 лет «Эвертон» забил не менее пяти голов в двух матчах подряд
24 сентября 2020, 08:21
1
Кубок английской лиги. «Челси», «Арсенал» и «Эвертон» вышли в 1/8 финала
23 сентября 2020, 23:55
2
The Sun: Бартон ударил тренера головой и выбил ему два зуба
14 апреля 2019, 19:51
4
ESPN: тренер «Флитвуда» Бартон разбил нос коллеге после поражения
13 апреля 2019, 23:50
5
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
2
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
7
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
24 января 2019, 00:48
3
«Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!»
10 января 2019, 15:20
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Флитвуд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 28 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 1
13.01.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 28 тур
Дерби Каунти
3 : 2
15.01.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 29 тур
Флитвуд
0 : 1
20.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 29 тур
Бертон Альбион
2 : 0
20.01.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 30 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 2
27.01.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 18 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
06.02.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 31 тур
Флитвуд
3 : 0
03.02.2024
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 30 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 2
27.01.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 29 тур
Флитвуд
0 : 1
20.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 28 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 1
13.01.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 18 тур
Бертон Альбион
0 : 0
06.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 31 тур
Бертон Альбион
0 : 1
03.02.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 30 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 0
27.01.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 29 тур
Бертон Альбион
2 : 0
20.01.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 28 тур
Дерби Каунти
3 : 2
15.01.2024
Бертон Альбион

Флитвуд - Бертон Альбион - 27 апреля 2024

Флитвуд
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 46 тур
- : -
Не начался
Бертон Альбион
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Флитвуд - Бертон Альбион
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Линкольн
- : -
10.02.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 32 тур
Нортгемптон Таун
- : -
10.02.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Порт Вейл
- : -
10.02.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 32 тур
Рединг
- : -
10.02.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Уиган Атлетик
- : -
10.02.2024
Эксетер Сити
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+