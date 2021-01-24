Кубок лиги. «Лестер» в серии пенальти прошел «Ньюкасл», «Эвертон» одержал волевую победу над «Линкольном»

Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»

Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты

Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо

Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо

Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты