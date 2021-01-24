Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
Кубок лиги. «Лестер» в серии пенальти прошел «Ньюкасл», «Эвертон» одержал волевую победу над «Линкольном»
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
Кубок лиги. «Лестер» в серии пенальти прошел «Ньюкасл», «Эвертон» одержал волевую победу над «Линкольном»
«Эвертон» пропустил от клуба Д3 «Линкольна» на первой минуте
Защитник «Линкольна» дисквалифицирован на шесть лет за ставку в Кубке Англии