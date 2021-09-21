Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
Богдан: «Пенальти – это безумие, но есть один способ»
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»