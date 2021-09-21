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Карлайл Юнайтед
Уикомб Уондерерс
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
2
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
4
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
14 июля 2020, 11:05
6
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
16 января 2020, 00:36
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
16 января 2020, 00:36
2
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
31 января 2016, 18:22
1
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
31 января 2016, 15:35
1
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
10 января 2016, 18:53
2
Богдан: «Пенальти – это безумие, но есть один способ»
25 сентября 2015, 02:07
3
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
2
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
4
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
14 июля 2020, 11:05
6
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
10 сентября 2019, 13:39
9
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Карлайл Юнайтед
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 27 тур
Эксетер Сити
2 : 1
06.01.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 28 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 3
13.01.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 28 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 1
13.01.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 18 тур
Барнсли
2 : 1
16.01.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 31 тур
Лейтон Ориент
3 : 2
03.02.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 30 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 4
27.01.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 18 тур
Барнсли
2 : 1
16.01.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 28 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 3
13.01.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 27 тур
Эксетер Сити
2 : 1
06.01.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 31 тур
Челтенхэм
0 : 3
03.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 30 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 2
27.01.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 18 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
23.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 28 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 1
13.01.2024
Линкольн

Карлайл Юнайтед - Уикомб Уондерерс - 20 апреля 2024

Карлайл Юнайтед
20.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 45 тур
- : -
Не начался
Уикомб Уондерерс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Уикомб Уондерерс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
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Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Линкольн
- : -
10.02.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 32 тур
Нортгемптон Таун
- : -
10.02.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Порт Вейл
- : -
10.02.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 32 тур
Рединг
- : -
10.02.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Уиган Атлетик
- : -
10.02.2024
Эксетер Сити
Россия
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