Карлайл Юнайтед

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Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»

Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке

Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»

Богдан: «Пенальти – это безумие, но есть один способ»

Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»

Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»

Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке

Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»

«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип