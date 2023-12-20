Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
Английский клуб пожаловался в ФИФА на «Барселону»
«Манчестер Сити» повторил достижение «Болтона» 63-летней давности
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
Английский клуб пожаловался в ФИФА на «Барселону»
«Манчестер Сити» повторил достижение «Болтона» 63-летней давности
Игроки «Болтона» отказались выходить на товарищеский матч из-за задержек по зарплате
Матч Чемпионшипа «Болтон» – «Брентфорд» отменили в связи с забастовкой игроков хозяев
The Sun: игроки «Болтона» отказываются выходить на матчи
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне