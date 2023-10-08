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Блэкпул
Барнсли
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
8 октября 2023, 09:49
1
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
1
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
6
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
7
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
19
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
1
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
6
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
7
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
19
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
6
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
8 октября 2023, 09:49
1
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
8 января 2022, 21:09
2
Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером
7 ноября 2021, 13:52
1
Определились полуфинальные пары плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
8 мая 2021, 22:43
2
Кубок Англии. Гол Абрахама вывел «Челси» в четвертьфинал турнира
12 февраля 2021, 00:52
1
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Блэкпул
Барнсли
Англия. Первая лига, 28 тур
Блэкпул
2 : 0
13.01.2024
Эксетер Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Барнсли
2 : 1
16.01.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкпул
2 : 3
17.01.2024
Ноттингем Форест
Англия. Первая лига, 29 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.01.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 29 тур
Стивенидж
0 : 0
20.01.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 31 тур
Стивенидж
1 : 0
03.02.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 30 тур
Блэкпул
1 : 1
27.01.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 29 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.01.2024
Блэкпул
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкпул
2 : 3
17.01.2024
Ноттингем Форест
Англия. Первая лига, 28 тур
Блэкпул
2 : 0
13.01.2024
Эксетер Сити
Англия. Первая лига, 31 тур
Болтон
1 : 1
03.02.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 30 тур
Барнсли
1 : 2
27.01.2024
Эксетер Сити
Англия. Первая лига, 27 тур
Оксфорд
0 : 1
23.01.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 29 тур
Стивенидж
0 : 0
20.01.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 18 тур
Барнсли
2 : 1
16.01.2024
Карлайл Юнайтед

Блэкпул - Барнсли - 20 апреля 2024

Блэкпул
20.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 45 тур
- : -
Не начался
Барнсли
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Блэкпул - Барнсли
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
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0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
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Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Линкольн
- : -
10.02.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 32 тур
Нортгемптон Таун
- : -
10.02.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Порт Вейл
- : -
10.02.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 32 тур
Рединг
- : -
10.02.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Уиган Атлетик
- : -
10.02.2024
Эксетер Сити
Россия
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