Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
15-летний игрок дебютировал в профессиональном футболе
Фланаган впервые вышел на поле за последние 20 месяцев
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил «Эксетер»
«Ливерпуль» – «Эксетер». Онлайн-трансляция
Клопп: «Критикуйте меня и оставьте в покое игроков»