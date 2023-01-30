Уикомб Уондерерс

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Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
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Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»