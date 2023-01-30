Уикомб Уондерерс

Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»

Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»

«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни

Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3

«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары

Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»

Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке

Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»

«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип