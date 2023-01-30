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Уикомб Уондерерс
Дерби Каунти
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
10 ноября 2022, 01:07
1
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
9 июля 2022, 08:57
1
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
26 июня 2022, 19:57
1
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
24 июня 2022, 21:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
2
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
4
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
14 июля 2020, 11:05
6
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
10 сентября 2019, 13:39
9
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
10 ноября 2022, 01:07
1
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
9 июля 2022, 08:57
1
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
26 июня 2022, 19:57
1
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
24 июня 2022, 21:23
1
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Последние матчи
Все
Уикомб Уондерерс
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 28 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 1
13.01.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 28 тур
Дерби Каунти
3 : 2
15.01.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 29 тур
Линкольн
0 : 0
20.01.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
23.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 31 тур
Челтенхэм
0 : 3
03.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 30 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 2
27.01.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 18 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
23.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 28 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 1
13.01.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 31 тур
Чарльтон
0 : 1
03.02.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 30 тур
Дерби Каунти
2 : 1
27.01.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
1 : 0
23.01.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 29 тур
Линкольн
0 : 0
20.01.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 28 тур
Дерби Каунти
3 : 2
15.01.2024
Бертон Альбион

Уикомб Уондерерс - Дерби Каунти - 06 апреля 2024

Уикомб Уондерерс
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 43 тур
- : -
Не начался
Дерби Каунти
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Уикомб Уондерерс - Дерби Каунти
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Линкольн
- : -
10.02.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 32 тур
Нортгемптон Таун
- : -
10.02.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Порт Вейл
- : -
10.02.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 32 тур
Рединг
- : -
10.02.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Уиган Атлетик
- : -
10.02.2024
Эксетер Сити
Россия
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