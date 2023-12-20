Уиган Атлетик

Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
Яя Туре отказался возглавить «Уиган»
Роналду во второй раз в карьере оформил дубль после выхода на замену
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне