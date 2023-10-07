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Бертон Альбион
Оксфорд
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
1
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
4 января 2020, 22:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
19 декабря 2019, 00:37
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
2
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
2
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
7
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
24 января 2019, 00:48
3
«Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!»
10 января 2019, 15:20
2
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
1
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
4 января 2020, 22:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
19 декабря 2019, 00:37
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
2
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
7
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Последние матчи
Все
Бертон Альбион
Оксфорд
Англия. Первая лига, 29 тур
Бертон Альбион
2 : 0
20.01.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 27 тур
Оксфорд
0 : 1
23.01.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 30 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 0
27.01.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 30 тур
Бристоль Роверс
3 : 1
27.01.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 18 тур
Оксфорд
2 : 2
30.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 18 тур
Бертон Альбион
0 : 0
06.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 31 тур
Бертон Альбион
0 : 1
03.02.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 30 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 0
27.01.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 29 тур
Бертон Альбион
2 : 0
20.01.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
1 : 1
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 31 тур
Оксфорд
1 : 1
03.02.2024
Рединг
Англия. Первая лига, 18 тур
Оксфорд
2 : 2
30.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 30 тур
Бристоль Роверс
3 : 1
27.01.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 27 тур
Оксфорд
0 : 1
23.01.2024
Барнсли

Бертон Альбион - Оксфорд - 06 апреля 2024

Бертон Альбион
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 43 тур
- : -
Не начался
Оксфорд
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Бертон Альбион - Оксфорд
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
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Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 33 тур
Болтон
- : -
13.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 33 тур
Бертон Альбион
- : -
13.02.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 33 тур
Чарльтон
- : -
13.02.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 33 тур
Челтенхэм
- : -
13.02.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 33 тур
Эксетер Сити
- : -
13.02.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 33 тур
Болтон
- : -
13.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 33 тур
Бертон Альбион
- : -
13.02.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 33 тур
Чарльтон
- : -
13.02.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 33 тур
Челтенхэм
- : -
13.02.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 33 тур
Эксетер Сити
- : -
13.02.2024
Дерби Каунти
Россия
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