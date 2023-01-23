«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
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Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
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Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»