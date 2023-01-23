АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут

Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»

Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»

За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну

«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса

АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут

Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»

Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»

За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну

«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса

Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»

Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке

Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»

«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип