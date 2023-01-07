Уикомб Уондерерс

Умер экс-игрок сборной Сенегала Диоп. Он забил победный гол Франции на ЧМ-2002

Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке

Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»

Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»

Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала

Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»

Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке

Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»

«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип