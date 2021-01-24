Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо

Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты

Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»

Впервые за 56 лет «Эвертон» забил не менее пяти голов в двух матчах подряд