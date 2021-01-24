Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
Впервые за 56 лет «Эвертон» забил не менее пяти голов в двух матчах подряд
Кубок английской лиги. «Челси», «Арсенал» и «Эвертон» вышли в 1/8 финала
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
Впервые за 56 лет «Эвертон» забил не менее пяти голов в двух матчах подряд
Кубок английской лиги. «Челси», «Арсенал» и «Эвертон» вышли в 1/8 финала
The Sun: Бартон ударил тренера головой и выбил ему два зуба
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Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»