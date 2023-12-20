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Питерборо Юнайтед
Порт Вейл
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
20 декабря 2023, 01:15
3
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2 ноября 2023, 07:43
0
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
2
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
6
Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»
2 марта 2022, 08:58
1
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
2
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
6
Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»
2 марта 2022, 08:58
1
Кубок Англии. «Ман Сити» с капитаном Зинченко обыграл «Питерборо» и вышел в 1/4 финала
2 марта 2022, 00:04
4
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Питерборо» и вышел в 1/8 финала
27 января 2018, 17:28
2
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
20 декабря 2023, 01:15
3
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2 ноября 2023, 07:43
0
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
5 января 2020, 14:59
2
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
5 января 2020, 01:00
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
4 января 2020, 22:24
1
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Последние матчи
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Питерборо Юнайтед
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 27 тур
Порт Вейл
3 : 3
06.01.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 28 тур
Чарльтон
1 : 2
13.01.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 29 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 1
20.01.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 30 тур
Линкольн
0 : 0
27.01.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 18 тур
Эксетер Сити
2 : 1
06.02.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 31 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 3
03.02.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 30 тур
Линкольн
0 : 0
27.01.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 29 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 1
20.01.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 28 тур
Чарльтон
1 : 2
13.01.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 18 тур
Порт Вейл
0 : 1
06.02.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 31 тур
Флитвуд
3 : 0
03.02.2024
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 30 тур
Порт Вейл
0 : 1
27.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 27 тур
Порт Вейл
3 : 3
06.01.2024
Чарльтон

Питерборо Юнайтед - Порт Вейл - 13 февраля 2024

Питерборо Юнайтед
13.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 33 тур
- : -
Не начался
Порт Вейл
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Порт Вейл
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
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Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Россия
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