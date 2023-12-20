Питерборо Юнайтед

Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»

Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку

Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала

Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Питерборо» и вышел в 1/8 финала

Кубок Англии. «Ман Сити» с капитаном Зинченко обыграл «Питерборо» и вышел в 1/4 финала

Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»

Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку

Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала

Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги

Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»

Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»