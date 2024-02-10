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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Барнсли - Лейтон Ориент
Барнсли - Лейтон Ориент: обзор матча 10 февраля 2024
Барнсли
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Лейтон Ориент
88'
А. Филлипс
90+5'
А. Филлипс
10'
Р. Сотириу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Лейтон Ориент
Желтая карточка
M. Durand de Gevigney
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
А. Филлипс
Пас отдал
К. О'Киффи
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
O. O'Neill
Желтая карточка
Д. Ирл
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Д. Пигот
Вторая желтая
L. Connell
89'
ГОЛ! 1:1!
А. Филлипс
Пас отдал
M. Durand de Gevigney
88'
87'
Желтая карточка
И. Гэлбрейт
Замена
К. Грант
️️️️
Д. МакЭти
81'
Желтая карточка
L. Connell
80'
Замена
С. Косгров
️️️️
Х. Кейн
63'
63'
Замена
D. Pratley
️️️️
Ш. Форде
63'
Замена
Р. Хант
️️️️
Д. Монкур
Замена
К. О'Киффи
️️️️
Б. Коттер
57'
53'
Замена
Д. Пигот
️️️️
Р. Сотириу
14'
Замена
Б. Купер
️️️️
Д. Хаппе
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сотириу
Пас отдал
Д. Монкур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
(К)
ПЗ
8
Адам Филлипс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
48
Luca Connell
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
45
Джон МакЭти
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Лейтон Ориент
19
Omar Beckles
(К)
ЦЗ
26
Дэн Хаппе
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
17
Руел Сотириу
ЛВ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
8
Idris El Mizouni
ЦП
7
Oliver O'Neill
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
7
Шакай Форде
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
13
Джон Расселл
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
37
Эйден Марш
ЦФ
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
11
Хайон Эдвардс
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
4-3-3
1
Робертс
32
Ирл
6
37
Коттер
28
Уильямс
8
Филлипс
20
Кейн
19
45
МакЭти
44
48
2-1-4-1-3
19
26
Хаппе
2
Джеймс
8
7
20
Монкур
8
Гэлбрейт
17
Сотириу
6
7
Форде
31
37
Коттер
27
О'Киффи
27
О'Киффи
37
Коттер
45
МакЭти
11
Грант
11
Грант
45
МакЭти
20
Кейн
9
Косгров
9
Косгров
20
Кейн
26
Хаппе
15
Купер
15
Купер
26
Хаппе
7
Форде
18
18
7
Форде
20
Монкур
2
Хант
2
Хант
20
Монкур
17
Сотириу
39
Пигот
39
Пигот
17
Сотириу
Остались в запасе
Барнсли
Лейтон Ориент
30
Ben Killip
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
37
Эйден Марш
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
13
Samuel Howes
ВР
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
11
Хайон Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
37
Эйден Марш
ЦФ
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
11
Хайон Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Барнсли - Лейтон Ориент
3
1
3
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
6
15
Офсайды
0
5
Количество передач
466
301
Сейвы
4
9
Точность передач %
79
66
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
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