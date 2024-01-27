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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Барнсли - Эксетер Сити
Барнсли - Эксетер Сити: обзор матча 27 января 2024
Барнсли
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Эксетер Сити
87'
M. Durand de Gevigney
17'
J. Aitchison
31'
R. Cole
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Эксетер Сити
90'
+6
Желтая карточка
J. Aitchison
90'
+2
Желтая карточка
A. Hartridge
ГОЛ! 1:2!
M. Durand de Gevigney
Пас отдал
J. Shepherd
87'
83'
Желтая карточка
К. Уоттс
81'
Замена
К. Уоттс
️️️️
D. Rankine
81'
Замена
K. Taylor
️️️️
T. Carroll
81'
Замена
Г. Кайт
️️️️
R. Cole
70'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
S. Cox
Замена
L. Connell
️️️️
Д. Расселл
70'
64'
Замена
A. Hartridge
️️️️
V. Harper
Желтая карточка
Б. Коттер
58'
Замена
С. Косгров
️️️️
М. Ваттерс
46'
Замена
Б. Коттер
️️️️
К. О'Киффи
46'
31'
ГОЛ! 0:2!
R. Cole
Пас отдал
J. Aitchison
17'
ГОЛ! 0:1!
J. Aitchison
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
(К)
ПЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
13
Джон Расселл
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
45
Джон МакЭти
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
3
Шейк Диабате
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
25
Пирс Суини
(К)
ЦЗ
24
Vincent Harper
ЦЗ
15
Dion Rankine
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
40
Aaron Atkinson
ЦП
48
Luca Connell
ЦФ
37
Эйден Марш
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
17
Калеб Уоттс
ЦП
14
Гарри Кайт
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
4-3-3
1
Робертс
28
Уильямс
5
6
27
О'Киффи
13
Расселл
8
Филлипс
19
44
45
МакЭти
36
Ваттерс
4-3-3
1
Синисало
33
Джулс
25
Суини
24
3
Диабате
15
11
12
19
21
Нисканен
11
27
О'Киффи
37
Коттер
37
Коттер
27
О'Киффи
13
Расселл
48
48
13
Расселл
36
Ваттерс
9
Косгров
9
Косгров
36
Ваттерс
15
17
Уоттс
17
Уоттс
15
12
14
Кайт
14
Кайт
12
11
23
23
11
19
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
19
24
22
22
24
Остались в запасе
Барнсли
Эксетер Сити
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
40
Aaron Atkinson
ЦП
37
Эйден Марш
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
33
Shaun MacDonald
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
40
Aaron Atkinson
ЦП
37
Эйден Марш
ЦФ
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Барнсли - Эксетер Сити
1
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
10
Нарушения
7
11
Офсайды
2
0
Количество передач
434
340
Сейвы
4
5
Точность передач %
77
65
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
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