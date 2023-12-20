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Порт Вейл
Уикомб Уондерерс
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
20 декабря 2023, 01:15
3
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2 ноября 2023, 07:43
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
2
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
20 декабря 2023, 01:15
3
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2 ноября 2023, 07:43
0
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
5 января 2020, 14:59
2
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
5 января 2020, 01:00
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
4 января 2020, 22:24
1
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
2
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
4
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
14 июля 2020, 11:05
6
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Последние матчи
Все
Порт Вейл
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 33 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 0
10.04.2024
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 44 тур
Порт Вейл
2 : 4
13.04.2024
Эксетер Сити
Англия. Первая лига, 44 тур
Шрусбери Таун
0 : 1
13.04.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
1 : 2
16.04.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 45 тур
Болтон
2 : 0
20.04.2024
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 46 тур
Порт Вейл
0 : 0
27.04.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 45 тур
Болтон
2 : 0
20.04.2024
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
1 : 2
16.04.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 44 тур
Порт Вейл
2 : 4
13.04.2024
Эксетер Сити
Англия. Первая лига, 33 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 0
10.04.2024
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 46 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 0
27.04.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 40 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 1
23.04.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 45 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 3
20.04.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
1 : 2
16.04.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 44 тур
Шрусбери Таун
0 : 1
13.04.2024
Уикомб Уондерерс

Порт Вейл - Уикомб Уондерерс: обзор матча 16 апреля 2024

Порт Вейл
16.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 29 тур
1 : 2
Матч завершен
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Уикомб Уондерерс
47' И. Числетт
4' Д. Уилер
86' N. Lonwijk
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Порт Вейл - Уикомб Уондерерс
Матч завершен
Желтая карточка
Гейвин Мэсси
90' +7
90' +6
Замена
Джо Лоу ️️️️➡️️ M. Butcher
90' +5
Замена
Джо Якобсон ️️️️➡️️ Nigel Lonwijk
Замена
Гейвин Мэсси ️️️️➡️️ Уче Икпеазу
89'
Замена
Kacper Łopata ️️️️➡️️ Алекс Яковитти
89'
86'
ГОЛ! 1:2
Nigel Lonwijk
Желтая карточка
Уче Икпеазу
85'
69'
Замена
Джош Сковен ️️️️➡️️ Дэйл Тейлор
Замена
Йенсен Уэйр ️️️️➡️️ Итан Числетт
61'
61'
Замена
Гэрэт МакКлири ️️️️➡️️ Kieran Sadlier
60'
Желтая карточка
Джек Гриммер
ГОЛ! 1:1
Итан Числетт
47'
43'
Желтая карточка
Nigel Lonwijk
Замена
Рис Уолтерс ️️️️➡️️ Том Санг
35'
4'
ГОЛ! 0:1
Дэвид Уилер
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
27
Джесси Дебра
ЦЗ
17
Алекс Яковитти
ЦЗ
6
Натан Смит
(К) ЦЗ
4
Том Санг
ОП
8
Бен Гэррити
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
15
Конор Грант
ЦП
10
Итан Числетт
АП
12
Уче Икпеазу
ЦФ
9
Райан Лофт
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Уикомб Уондерерс
25
Франко Равиццоли
ВР
10
Люк Лихи
ЛЗ
8
M. Butcher
ЦЗ
5
Christian Forino Joseph
ЦЗ
6
Райан Тафазолли
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
2
Джек Гриммер
(К) ПП
9
Сэм Воукс
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
22
Nigel Lonwijk
ЦФ
20
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Deklan Wynne
ЦЗ
5
Kacper Łopata
ЦЗ
20
Йенсен Уэйр
ЦП
24
Рис Уолтерс
ЦП
23
Джек Шоррок
ЛВ
19
Гейвин Мэсси
ПВ
Уикомб Уондерерс
29
Nathan Shepperd
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
17
Джо Лоу
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
24
Richard Kone
ЦФ
28
Gideon Kodua
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Рипли
27
Дебра
17
Яковитти
6
Смит
4
Санг
8
Гэррити
14
Ожо
15
Грант
10
Числетт
9
Лофт
12
Икпеазу
4-2-4
25
Равиццоли
8
5
6
Тафазолли
10
Лихи
2
Гриммер
7
Уилер
20
Тейлор
22
23
9
Воукс
17
Яковитти
5
5
17
Яковитти
10
Числетт
20
Уэйр
20
Уэйр
10
Числетт
4
Санг
24
Уолтерс
24
Уолтерс
4
Санг
12
Икпеазу
19
Мэсси
19
Мэсси
12
Икпеазу
22
3
Якобсон
3
Якобсон
22
8
17
Лоу
17
Лоу
8
20
Тейлор
4
Сковен
4
Сковен
20
Тейлор
23
12
МакКлири
12
МакКлири
23
Остались в запасе
Порт Вейл
Уикомб Уондерерс
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Deklan Wynne
ЦЗ
23
Джек Шоррок
ЛВ
Главный тренер
Энди Кросби
29
Nathan Shepperd
ВР
24
Richard Kone
ЦФ
28
Gideon Kodua
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Deklan Wynne
ЦЗ
23
Джек Шоррок
ЛВ
Остались в запасе
29
Nathan Shepperd
ВР
24
Richard Kone
ЦФ
28
Gideon Kodua
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Порт Вейл - Уикомб Уондерерс
2
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
11
Офсайды
2
1
Количество передач
384
357
Сейвы
2
3
Точность передач %
65
60
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
6
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Англия. Первая лига
Питерборо Юнайтед
- : -
08.05.2024
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Англия. Первая лига
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