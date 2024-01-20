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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Эксетер Сити - Кембридж Юнайтед
Эксетер Сити - Кембридж Юнайтед: обзор матча 20 января 2024
Эксетер Сити
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Кембридж Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Кембридж Юнайтед
Замена
J. Scott
️️️️
S. Cox
87'
Замена
R. Cole
️️️️
И. Нисканен
78'
78'
Замена
А. Мэй
️️️️
Э. Качунга
Замена
D. Rankine
️️️️
Я. Вилдсхут
65'
56'
Желтая карточка
Э. Качунга
50'
Желтая карточка
P. Digby
Желтая карточка
И. Нисканен
45'
+1
Желтая карточка
Б. Паррингтон
39'
31'
Желтая карточка
Л. Тэйлор
27'
Желтая карточка
Д. Эндрю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
25
Пирс Суини
(К)
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
(К)
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
25
Jack Stevens
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
4
Уилл Эймсон
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
14
Гарри Кайт
ЦП
15
Dion Rankine
ЦП
14
James Scott
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
53
Greg Sandiford
ЦЗ
19
Адам Мэй
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
34
Brandon Njoku
ЦФ
4-3-3
1
Синисало
14
Паррингтон
3
Диабате
33
Джулс
25
Суини
11
13
Харрис
13
Вилдсхут
19
11
21
Нисканен
4-1-1-5
2
6
Беннетт
5
Моррисон
3
Эндрю
24
Кузинс
10
Качунга
16
6
11
Кайкай
33
Тэйлор
9
Окенабирхи
21
Нисканен
12
12
21
Нисканен
13
Вилдсхут
15
15
13
Вилдсхут
19
14
14
19
10
Качунга
19
Мэй
19
Мэй
10
Качунга
Остались в запасе
Эксетер Сити
Кембридж Юнайтед
33
Shaun MacDonald
ВР
4
Уилл Эймсон
ЦП
14
Гарри Кайт
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
53
Greg Sandiford
ЦЗ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
34
Brandon Njoku
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
4
Уилл Эймсон
ЦП
14
Гарри Кайт
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
53
Greg Sandiford
ЦЗ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
34
Brandon Njoku
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Эксетер Сити - Кембридж Юнайтед
2
4
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
11
4
Нарушения
13
13
Количество передач
482
289
Сейвы
1
4
Точность передач %
75
58
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
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