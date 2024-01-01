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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Кембридж Юнайтед - Лейтон Ориент
Кембридж Юнайтед - Лейтон Ориент: обзор матча 01 января 2024
Кембридж Юнайтед
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Первая лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Лейтон Ориент
54'
J. Brown
57'
Д. Агьей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Лейтон Ориент
84'
Желтая карточка
Ш. Форде
83'
Замена
Б. Купер
️️️️
И. Гэлбрейт
Замена
B. Njoku
️️️️
S. Janneh
82'
75'
Замена
D. Pratley
️️️️
М. Сандерс
68'
Желтая карточка
И. Гэлбрейт
Замена
Р. Беннетт
️️️️
Д. Окедина
66'
Замена
А. Мэй
️️️️
J. Brophy
66'
63'
Замена
Д. Пигот
️️️️
Д. Агьей
57'
ГОЛ! 0:2!
Д. Агьей
54'
ГОЛ! 0:1!
J. Brown
Замена
С. Кайкай
️️️️
Д. Томас
47'
44'
Желтая карточка
Т. Джеймс
39'
Желтая карточка
T. Archibald
25'
Желтая карточка
O. Beckles
Желтая карточка
J. Lankester
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
(К)
ЦЗ
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
17
Saikou Janneh
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
25
Jack Stevens
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Лейтон Ориент
19
Omar Beckles
(К)
ЦЗ
26
Дэн Хаппе
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
6
Макс Сандерс
ЦП
8
Idris El Mizouni
ЦП
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
44
Theodore Archibald
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
31
Solomon Brynn
ЦФ
7
Шакай Форде
ЦФ
7
Даниэл Агьей
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
19
Адам Мэй
ЦП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
34
Brandon Njoku
ЦФ
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
4-2-5
3
Эндрю
5
Моррисон
12
Окедина
2
8
Томас
24
Кузинс
16
25
6
7
17
2-1-3-5
19
26
Хаппе
2
Джеймс
6
Сандерс
8
8
Гэлбрейт
44
7
Агьей
7
Форде
31
6
12
Окедина
6
Беннетт
6
Беннетт
12
Окедина
16
19
Мэй
19
Мэй
16
8
Томас
11
Кайкай
11
Кайкай
8
Томас
17
34
34
17
8
Гэлбрейт
15
Купер
15
Купер
8
Гэлбрейт
6
Сандерс
18
18
6
Сандерс
7
Агьей
39
Пигот
39
Пигот
7
Агьей
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Лейтон Ориент
25
William Mannion
ВР
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Лейтон Ориент
1
5
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
5
11
Офсайды
0
1
Количество передач
387
420
Сейвы
1
2
Точность передач %
61
64
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
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