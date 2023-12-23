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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Барнсли - Стивенидж
Барнсли - Стивенидж: обзор матча 23 декабря 2023
Барнсли
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Стивенидж
32'
Д. МакЭти
70'
Х. Кейн
4'
Л. Джеймс-Уилдин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Стивенидж
Желтая карточка
Б. Коттер
90'
+7
87'
Замена
Х. Уайт
️️️️
J. Forster-Caskey
Замена
N. Cadden
️️️️
К. Стайлс
85'
Замена
F. Jaló
️️️️
Д. МакЭти
85'
Желтая карточка
Х. Кейн
81'
77'
Замена
А. Прессли
️️️️
К. Хеммингс
77'
Замена
E. List
️️️️
Д. Рид
77'
Замена
Н. Фримен
️️️️
Д. Робертс
Замена
Д. Расселл
️️️️
L. Connell
75'
ГОЛ! 2:1!
Х. Кейн
Пас отдал
M. Durand de Gevigney
70'
67'
Желтая карточка
Д. Батлер
Желтая карточка
L. Connell
66'
Замена
С. Косгров
️️️️
А. Филлипс
59'
Замена
Б. Коттер
️️️️
К. О'Киффи
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. МакЭти
Пас отдал
К. Стайлс
32'
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Джеймс-Уилдин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
(К)
ПЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
48
Luca Connell
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
45
Джон МакЭти
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Карл Пьерджанни
(К)
ЦЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ПЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
15
Terence Vancooten
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
22
Fabio Jaló
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Натан Томпсон
ПЗ
22
Ник Фримен
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
10
E. List
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
4-3-3
1
Робертс
28
Уильямс
6
5
МакКарт
27
О'Киффи
4
Стайлс
8
Филлипс
20
Кейн
45
МакЭти
44
48
3-2-1-4
1
Эшби-Хэммонд
5
Пьерджанни
5
Барнс
8
2
Джеймс-Уилдин
26
Батлер
11
Робертс
26
9
Рид
15
Хеммингс
15
27
О'Киффи
37
Коттер
37
Коттер
27
О'Киффи
48
13
Расселл
13
Расселл
48
4
Стайлс
19
19
4
Стайлс
45
МакЭти
22
22
45
МакЭти
8
Филлипс
9
Косгров
9
Косгров
8
Филлипс
11
Робертс
22
Фримен
22
Фримен
11
Робертс
8
7
Уайт
7
Уайт
8
9
Рид
10
10
9
Рид
15
Хеммингс
19
Прессли
19
Прессли
15
Хеммингс
Остались в запасе
Барнсли
Стивенидж
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
Главный тренер
Пойя Асбаги
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Натан Томпсон
ПЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Натан Томпсон
ПЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Барнсли - Стивенидж
3
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
12
11
Офсайды
8
4
Количество передач
406
351
Сейвы
3
3
Точность передач %
68
60
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
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