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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Кембридж Юнайтед - Эксетер Сити
Кембридж Юнайтед - Эксетер Сити: обзор матча 22 декабря 2023
Кембридж Юнайтед
22.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Первая лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Эксетер Сити
84'
Э. Качунга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Эксетер Сити
Замена
Р. Беннетт
️️️️
J. Brophy
89'
ГОЛ! 1:0!
Э. Качунга
84'
Замена
J. Lankester
️️️️
С. Кайкай
73'
64'
Замена
J. Scott
️️️️
K. Taylor
64'
Замена
S. Cox
️️️️
D. Rankine
45'
+2
Желтая карточка
R. Cole
20'
Желтая карточка
T. Carroll
14'
Замена
T. Carroll
️️️️
Р. Тревитт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
(К)
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
25
Jack Stevens
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
3
Шейк Диабате
ЦЗ
25
Пирс Суини
(К)
ЦЗ
14
Гарри Кайт
ЦП
15
Dion Rankine
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Кембридж Юнайтед
13
James Holden
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
19
Адам Мэй
ЦП
27
Glenn McConnell
ЦП
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
33
Зак Джулс
ЦЗ
4
Уилл Эймсон
ЦП
7
Jake Richards
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
14
James Scott
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
4-2-1-4
3
Эндрю
12
Окедина
5
Моррисон
2
24
Кузинс
8
Томас
10
Качунга
25
14
16
11
Кайкай
2-5-1-2
1
Синисало
3
Диабате
25
Суини
15
23
13
Вилдсхут
12
14
Тревитт
14
Кайт
22
21
Нисканен
16
6
Беннетт
6
Беннетт
16
11
Кайкай
7
7
11
Кайкай
14
Тревитт
11
11
14
Тревитт
23
14
14
23
15
19
19
15
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Эксетер Сити
13
James Holden
ВР
19
Адам Мэй
ЦП
27
Glenn McConnell
ЦП
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
33
Shaun MacDonald
ВР
33
Зак Джулс
ЦЗ
4
Уилл Эймсон
ЦП
7
Jake Richards
ЦП
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
13
James Holden
ВР
19
Адам Мэй
ЦП
27
Glenn McConnell
ЦП
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
33
Зак Джулс
ЦЗ
4
Уилл Эймсон
ЦП
7
Jake Richards
ЦП
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Эксетер Сити
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
5
13
Офсайды
0
2
Количество передач
321
552
Сейвы
4
1
Точность передач %
61
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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