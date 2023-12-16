Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Стивенидж - Эксетер Сити
Стивенидж - Эксетер Сити: обзор матча 16 декабря 2023
Стивенидж
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Эксетер Сити
45+1'
К. Пьерджанни
47'
Я. Вилдсхут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стивенидж - Эксетер Сити
89'
Замена
S. Cox
️️️️
Я. Вилдсхут
86'
Замена
T. Carroll
️️️️
R. Cole
Замена
E. List
️️️️
К. Хеммингс
77'
Замена
Х. Уайт
️️️️
J. Forster-Caskey
76'
74'
Желтая карточка
И. Нисканен
68'
Замена
Г. Кайт
️️️️
D. Rankine
64'
Желтая карточка
В. Синисало
Замена
Д. Робертс
️️️️
Н. Фримен
59'
Желтая карточка
Д. Батлер
53'
47'
ГОЛ! 1:1!
Я. Вилдсхут
Пас отдал
D. Rankine
46'
Желтая карточка
П. Суини
46'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
K. Taylor
ГОЛ! 1:0!
К. Пьерджанни
Пас отдал
D. Sweeney
45'
+1
44'
Желтая карточка
K. Taylor
43'
Вторая желтая
J. Aitchison
23'
Желтая карточка
J. Aitchison
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
5
Карл Пьерджанни
(К)
ЦЗ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ПЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
26
Dan Sweeney
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
3
Шейк Диабате
ЦЗ
25
Пирс Суини
(К)
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
15
Dion Rankine
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
11
Джордан Робертс
ЛВ
14
Александер МакДональд
ПВ
10
E. List
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
11
Tom Carroll
ЦП
14
Гарри Кайт
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
19
Sonny Cox
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
3-2-2-3
1
Эшби-Хэммонд
2
Джеймс-Уилдин
8
5
Пьерджанни
26
Батлер
4
Томпсон
23
Томпсон
22
Фримен
9
Рид
15
Хеммингс
26
3-4-3
1
Синисало
3
Диабате
25
Суини
33
Джулс
12
23
15
14
Тревитт
11
22
21
Нисканен
22
Фримен
11
Робертс
11
Робертс
22
Фримен
15
Хеммингс
10
10
15
Хеммингс
8
7
Уайт
7
Уайт
8
12
11
11
12
15
14
Кайт
14
Кайт
15
23
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
23
Вилдсхут
19
19
Вилдсхут
Остались в запасе
Стивенидж
Эксетер Сити
47
Кристиан Хеги
ВР
14
Александер МакДональд
ПВ
8
Ben Thompson
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
33
Shaun MacDonald
ВР
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
14
Александер МакДональд
ПВ
8
Ben Thompson
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Стивенидж - Эксетер Сити
1
1
5
Всего ударов по воротам
4
1
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
4
6
Офсайды
1
2
Количество передач
221
224
Точность передач %
67
67
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
2
0
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Новости команд
Все
Стивенидж
Эксетер Сити
Кубок Англии. «Манчестер Сити» распотрошил клуб 3-й лиги (10:1), у новичка Семеньо 1+1
10 января
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
15-летний игрок дебютировал в профессиональном футболе
2016.08.10 11:43
5
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
Кубок Англии. «Манчестер Сити» распотрошил клуб 3-й лиги (10:1), у новичка Семеньо 1+1
10 января
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
15-летний игрок дебютировал в профессиональном футболе
2016.08.10 11:43
5
Фланаган впервые вышел на поле за последние 20 месяцев
2016.01.21 01:54
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил «Эксетер»
2016.01.21 00:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+