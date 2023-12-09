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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Лейтон Ориент - Дерби Каунти
Лейтон Ориент - Дерби Каунти: обзор матча 09 декабря 2023
Лейтон Ориент
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Лейтон Ориент - Дерби Каунти
1
1
1
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
4
6
Офсайды
1
1
Количество передач
192
151
Сейвы
3
2
Точность передач %
67
59
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
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