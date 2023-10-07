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Бертон Альбион
Челтенхэм
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
24 января 2021, 10:13
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
2
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
2
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
7
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
2
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
7
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
24 января 2019, 00:48
3
«Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!»
10 января 2019, 15:20
2
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
24 января 2021, 10:13
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
2
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
18 декабря 2016, 15:20
23
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Челтенхэм
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0 : 4
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Бертон Альбион - Челтенхэм: обзор матча 16 апреля 2024

Бертон Альбион
16.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 18 тур
1 : 2
Матч завершен
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Челтенхэм
45+4' С. Седдон
51' М. Тэйлор
71' К. Дэйвис
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бертон Альбион - Челтенхэм
Матч завершен
87'
Замена
Ben Williams ️️️️➡️️ Уилл Ферри
Желтая карточка
Макс Крокомб
85'
84'
Желтая карточка
Уилл Ферри
82'
Замена
James Olayinka ️️️️➡️️ Мэтти Тэйлор
71'
ГОЛ! 1:2
Кертис Дэйвис
Замена
Мустафа Карайол ️️️️➡️️ Aristote Nsiala
62'
Замена
Бобби Камва ️️️️➡️️ Реким Харпер
57'
51'
ГОЛ! 1:1
Мэтти Тэйлор
Желтая карточка
Aristote Nsiala
50'
ГОЛ! 1:0
Стив Седдон
45' +4
Замена
Стив Седдон ️️️️➡️️ Том Хамер
35'
Желтая карточка
Яспер Мун
34'
19'
Замена
J. Nuttall ️️️️➡️️ Айдан Кина
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
1
Макс Крокомб
ВР
12
Яспер Мун
ЦЗ
5
Sam Hughes
(К) ЦЗ
6
Райан Суини
ЦЗ
37
Том Хамер
ПЗ
4
Адедеджи Ошиладжа
ЦП
17
Марк Хелм
ЦП
8
Реким Харпер
ЦП
7
Джо Пауэлл
АП
46
Aristote Nsiala
ЦФ
44
Джо Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Челтенхэм
1
Люк Саутвуд
ВР
4
Tom Bradbury
ЦЗ
14
Jack Shepherd
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
15
Уилл Ферри
ЦП
23
Elliot Bonds
ЦП
7
Liam Kinsella
ЦФ
10
Айдан Кина
ЦФ
2
Sean Long
(К) ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Бертон Альбион
30
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
21
Мустафа Карайол
ЛВ
32
Антуан Хакфорд
ЦФ
18
Бобби Камва
ЦФ
20
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
Челтенхэм
21
James Pardington
ВР
3
Ben Williams
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
27
Jordan Thomas
ЦП
17
James Olayinka
ЦФ
4-3-1-2
1
Крокомб
12
Мун
5
6
Суини
37
Хамер
4
Ошиладжа
17
Хелм
8
Харпер
7
Пауэлл
44
Хагилл
46
3-2-5
1
Саутвуд
4
14
33
Дэйвис
15
Ферри
23
7
8
9
Тэйлор
2
10
Кина
37
Хамер
3
Седдон
3
Седдон
37
Хамер
46
21
Карайол
21
Карайол
46
8
Харпер
18
Камва
18
Камва
8
Харпер
15
Ферри
3
3
15
Ферри
9
Тэйлор
17
17
9
Тэйлор
Остались в запасе
Бертон Альбион
Челтенхэм
30
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
32
Антуан Хакфорд
ЦФ
20
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
21
James Pardington
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
27
Jordan Thomas
ЦП
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
30
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
32
Антуан Хакфорд
ЦФ
20
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
Остались в запасе
21
James Pardington
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
27
Jordan Thomas
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Бертон Альбион - Челтенхэм
3
1
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
19
9
Офсайды
2
2
Количество передач
301
366
Точность передач %
47
54
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
1
6
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Питерборо Юнайтед
- : -
08.05.2024
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Англия. Первая лига
Барнсли
- : -
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