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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Барнсли - Карлайл Юнайтед
Барнсли - Карлайл Юнайтед: обзор матча 16 января 2024
Барнсли
16.01.2024, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Карлайл Юнайтед
58'
D. Cole
86'
Х. Кейн (П)
7'
L. Armstrong
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Карлайл Юнайтед
Замена
Д. Расселл
️️️️
Х. Кейн
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Кейн
86'
83'
Замена
Ф. Бэк
️️️️
J. Ellis
81'
Желтая карточка
L. Armstrong
77'
Замена
J. Gibson
️️️️
D. Butterworth
Замена
С. Косгров
️️️️
К. Стайлс
77'
ГОЛ! 1:1!
D. Cole
Пас отдал
Д. Уильямс
58'
Замена
Б. Коттер
️️️️
К. О'Киффи
46'
Замена
N. Cadden
️️️️
L. Connell
46'
7'
ГОЛ! 0:1!
L. Armstrong
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
(К)
ПЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
48
Luca Connell
ЦФ
45
Джон МакЭти
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
20
Paul Huntington
(К)
ЦЗ
18
Jack Ellis
ЦП
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
8
Owen Moxon
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
22
Фин Бэк
ПЗ
27
Sean Grehan
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
4-3-3
1
Робертс
28
Уильямс
6
5
27
О'Киффи
4
Стайлс
8
Филлипс
20
Кейн
44
45
МакЭти
48
2-4-4
21
Льюис
6
Лавелл
20
8
МакКалмонт
8
4
18
22
3
59
14
27
О'Киффи
37
Коттер
37
Коттер
27
О'Киффи
20
Кейн
13
Расселл
13
Расселл
20
Кейн
48
19
19
48
4
Стайлс
9
Косгров
9
Косгров
4
Стайлс
18
22
Бэк
22
Бэк
18
14
14
14
14
Остались в запасе
Барнсли
Карлайл Юнайтед
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
13
Gabriel Breeze
ВР
27
Sean Grehan
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
27
Sean Grehan
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Барнсли - Карлайл Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
5
8
Офсайды
1
3
Количество передач
513
314
Сейвы
1
2
Точность передач %
67
50
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
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