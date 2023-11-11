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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Дерби Каунти - Барнсли
Дерби Каунти - Барнсли: обзор матча 11 ноября 2023
Дерби Каунти
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Барнсли
35'
Д. Коллинс (П)
48'
К. Форсит
63'
Д. Коллинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Барнсли
Замена
Л. Сибли
️️️️
Т. Баркуйзен
85'
Замена
С. Брэдли
️️️️
Р. Ньямб
75'
75'
Замена
J. Shepherd
️️️️
Д. Бенсон
69'
Замена
Д. Бенсон
️️️️
К. Стайлс
69'
Замена
F. Jaló
️️️️
А. Филлипс
69'
Замена
Б. Коттер
️️️️
К. О'Киффи
66'
Желтая карточка
Д. Расселл
ГОЛ! 3:0!
Д. Коллинс
63'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
52'
ГОЛ! 2:0!
К. Форсит
48'
46'
Замена
Д. МакЭти
️️️️
М. Ваттерс
Желтая карточка
К. Форсит
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Коллинс
35'
Желтая карточка
Д. Коллинс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
18
Макс Берд
ОП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
28
Джордан Уильямс
(К)
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
20
Даррен Робинсон
ЦП
43
Тони Уэстон
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
Барнсли
51
Kieran Flavell
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
22
Fabio Jaló
ЦФ
45
Джон МакЭти
ЦФ
4-1-4-1
33
Уайлдсмит
35
Нельсон
44
Кашин
3
Форсит
24
Ньямб
18
Берд
14
Хурихейн
8
Смит
29
Баркуйзен
11
Мендес-Лэйнг
17
Коллинс
4-4-2
30
28
Уильямс
6
5
МакКарт
27
О'Киффи
13
Расселл
19
8
Филлипс
4
Стайлс
44
36
Ваттерс
24
Ньямб
15
Брэдли
15
Брэдли
24
Ньямб
11
Мендес-Лэйнг
12
Уилсон
12
Уилсон
11
Мендес-Лэйнг
29
Баркуйзен
32
Сибли
32
Сибли
29
Баркуйзен
Бенсон
5
5
Бенсон
27
О'Киффи
37
Коттер
37
Коттер
27
О'Киффи
4
Стайлс
19
Бенсон
19
Бенсон
4
Стайлс
8
Филлипс
22
22
8
Филлипс
36
Ваттерс
45
МакЭти
45
МакЭти
36
Ваттерс
Остались в запасе
Дерби Каунти
Барнсли
31
Джош Викерс
ВР
14
Тайрис Форна
ЦП
20
Даррен Робинсон
ЦП
43
Тони Уэстон
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
51
Kieran Flavell
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
14
Тайрис Форна
ЦП
20
Даррен Робинсон
ЦП
43
Тони Уэстон
ЦП
Остались в запасе
51
Kieran Flavell
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Дерби Каунти - Барнсли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Главный судья:
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