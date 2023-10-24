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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Дерби Каунти - Эксетер Сити
Дерби Каунти - Эксетер Сити: обзор матча 24 октября 2023
Дерби Каунти
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Эксетер Сити
30'
Н. Мендес-Лэйнг
79'
К. Вашингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Эксетер Сити
82'
Замена
П. Суини
️️️️
Д. Фицуотер
Замена
К. Смит
️️️️
К. Хурихейн
82'
ГОЛ! 2:0!
К. Вашингтон
Пас отдал
К. Форсит
79'
74'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
V. Harper
74'
Замена
J. Scott
️️️️
А. Мускве
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Л. Сибли
71'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
М. Уогхорн
71'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
К. Уилсон
65'
62'
Желтая карточка
К. Уоттс
61'
Замена
К. Уоттс
️️️️
З. Джулс
Желтая карточка
Л. Сибли
55'
Желтая карточка
К. Хурихейн
34'
ГОЛ! 1:0!
Н. Мендес-Лэйнг
Пас отдал
М. Берд
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
18
Макс Берд
ОП
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
24
Vincent Harper
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
4
Уилл Эймсон
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
25
Пирс Суини
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
17
Калеб Уоттс
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
Гарри Кайт
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
3-3-2-1-1
33
Уайлдсмит
44
Кашин
3
Форсит
12
Уилсон
35
Нельсон
18
Берд
24
Ньямб
14
Хурихейн
11
Мендес-Лэйнг
32
Сибли
29
Уогхорн
4-2-4
1
Синисало
5
Фицуотер
24
33
Джулс
11
Митчелл
11
14
Тревитт
22
11
15
Мускве
4
Эймсон
14
Хурихейн
8
Смит
8
Смит
14
Хурихейн
12
Уилсон
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
12
Уилсон
29
Уогхорн
17
Коллинс
17
Коллинс
29
Уогхорн
32
Сибли
14
Вашингтон
14
Вашингтон
32
Сибли
5
Фицуотер
25
Суини
25
Суини
5
Фицуотер
33
Джулс
17
Уоттс
17
Уоттс
33
Джулс
24
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
24
15
Мускве
14
14
15
Мускве
Остались в запасе
Дерби Каунти
Эксетер Сити
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
33
Shaun MacDonald
ВР
3
Шейк Диабате
ЦЗ
14
Гарри Кайт
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
3
Шейк Диабате
ЦЗ
14
Гарри Кайт
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Дерби Каунти - Эксетер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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