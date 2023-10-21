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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Лейтон Ориент - Барнсли
Лейтон Ориент - Барнсли: обзор матча 21 октября 2023
Лейтон Ориент
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Барнсли
27'
Д. Пигот (П)
69'
Х. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лейтон Ориент - Барнсли
90'
+1
Красная карточка
С. Косгров
89'
Желтая карточка
С. Косгров
Замена
Д. Монкур
️️️️
Р. Сотириу
89'
Замена
Ш. Форде
️️️️
И. Гэлбрейт
88'
77'
Замена
О. Доджсон
️️️️
D. Cole
77'
Замена
С. Косгров
️️️️
N. Cadden
69'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кейн
Пас отдал
D. Cole
Замена
А. Дринан
️️️️
Д. Пигот
67'
59'
Замена
Д. МакЭти
️️️️
М. Ваттерс
59'
Замена
А. Филлипс
️️️️
Д. Бенсон
46'
Замена
Б. Коттер
️️️️
К. О'Киффи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Пигот
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лейтон Ориент
15
Брендон Купер
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
8
Idris El Mizouni
ЦП
17
Руел Сотириу
ЦФ
31
Solomon Brynn
ЦФ
26
Дэн Хаппе
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
19
Nicky Cadden
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ЦЗ
7
Шакай Форде
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Аарон Дринан
ЦФ
Барнсли
51
Kieran Flavell
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
8
Адам Филлипс
ЦП
45
Джон МакЭти
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
2-2-1-5
15
Купер
2
Хант
8
Гэлбрейт
8
10
Грэм
26
Хаппе
39
Пигот
44
6
31
4-4-2
30
27
О'Киффи
6
5
МакКарт
28
Уильямс
13
Расселл
19
Бенсон
20
Кейн
19
44
36
Ваттерс
8
Гэлбрейт
7
Форде
7
Форде
8
Гэлбрейт
17
Сотириу
20
Монкур
20
Монкур
17
Сотириу
39
Пигот
23
Дринан
23
Дринан
39
Пигот
44
39
Доджсон
39
Доджсон
44
27
О'Киффи
37
Коттер
37
Коттер
27
О'Киффи
19
Бенсон
8
Филлипс
8
Филлипс
19
Бенсон
36
Ваттерс
45
МакЭти
45
МакЭти
36
Ваттерс
19
9
Косгров
9
Косгров
19
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Барнсли
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ЦЗ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
51
Kieran Flavell
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ЦЗ
Остались в запасе
51
Kieran Flavell
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Лейтон Ориент - Барнсли
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
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