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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Эксетер Сити - Барнсли
Эксетер Сити - Барнсли: обзор матча 07 октября 2023
Эксетер Сити
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Барнсли
89'
Д. МакЭти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Барнсли
89'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакЭти
81'
Замена
С. Косгров
️️️️
D. Cole
81'
Замена
О. Доджсон
️️️️
N. Cadden
Замена
K. Taylor
️️️️
R. Cole
79'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
V. Harper
71'
Замена
Р. Тревитт
️️️️
J. Aitchison
71'
Желтая карточка
R. Cole
70'
66'
Замена
Б. Коттер
️️️️
К. О'Киффи
65'
Замена
А. Филлипс
️️️️
Д. Расселл
60'
Замена
Д. МакЭти
️️️️
М. Ваттерс
45'
+1
Желтая карточка
К. Стайлс
Желтая карточка
J. Aitchison
45'
6'
Желтая карточка
Д. МакКарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
25
Пирс Суини
ЦЗ
24
Vincent Harper
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
12
Reece Cole
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
4
Уилл Эймсон
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
14
Гарри Кайт
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Эксетер Сити
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
7
Jake Richards
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
8
Адам Филлипс
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
45
Джон МакЭти
ЦФ
4-1-5
1
Синисало
11
Митчелл
24
33
Джулс
25
Суини
12
4
Эймсон
14
14
Кайт
22
11
4-4-2
1
Робертс
27
О'Киффи
6
5
МакКарт
28
Уильямс
19
13
Расселл
20
Кейн
4
Стайлс
36
Ваттерс
44
24
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
24
11
14
Тревитт
14
Тревитт
11
12
23
23
12
19
39
Доджсон
39
Доджсон
19
27
О'Киффи
37
Коттер
37
Коттер
27
О'Киффи
13
Расселл
8
Филлипс
8
Филлипс
13
Расселл
44
9
Косгров
9
Косгров
44
36
Ваттерс
45
МакЭти
45
МакЭти
36
Ваттерс
Остались в запасе
Эксетер Сити
Барнсли
7
Jake Richards
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
30
Ben Killip
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
7
Jake Richards
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Эксетер Сити - Барнсли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
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3 : 0
24.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
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