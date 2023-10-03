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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Кембридж Юнайтед - Барнсли
Кембридж Юнайтед - Барнсли: обзор матча 03 октября 2023
Кембридж Юнайтед
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 11 тур
0 : 4
Завершен
Барнсли
7'
N. Cadden
33'
M. Durand de Gevigney
59'
М. Ваттерс
83'
Д. Расселл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Барнсли
83'
ГОЛ! 0:4!
Д. Расселл
Пас отдал
Д. Бенсон
Замена
G. McConnell
️️️️
J. Lankester
83'
81'
Замена
С. Косгров
️️️️
D. Cole
79'
Желтая карточка
N. Cadden
Замена
Д. Кузинс
️️️️
P. Digby
79'
75'
Замена
Д. Бенсон
️️️️
К. Стайлс
75'
Замена
Б. Коттер
️️️️
К. О'Киффи
Замена
Ф. Окенабирхи
️️️️
Д. Гордон
70'
Замена
L. Bennett
️️️️
Д. Окедина
69'
Замена
А. Мэй
️️️️
Д. Томас
69'
69'
Замена
Д. МакЭти
️️️️
М. Ваттерс
68'
Замена
J. Shepherd
️️️️
Д. МакКарт
67'
Желтая карточка
К. Стайлс
Желтая карточка
J. Lankester
63'
Желтая карточка
М. Моррисон
59'
59'
ГОЛ! 0:3!
М. Ваттерс
33'
ГОЛ! 0:2!
M. Durand de Gevigney
7'
ГОЛ! 0:1!
N. Cadden
Пас отдал
К. О'Киффи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
7
Jack Lankester
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Кембридж Юнайтед
2
Liam Bennett
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
27
Glenn McConnell
ЦП
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
25
Jack Stevens
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
45
Джон МакЭти
ЦФ
4-1-5
25
3
Эндрю
6
Беннетт
5
Моррисон
12
Окедина
8
Томас
6
14
11
Гордон
16
7
4-4-2
1
Робертс
27
О'Киффи
6
5
МакКарт
28
Уильямс
19
13
Расселл
20
Кейн
4
Стайлс
44
36
Ваттерс
12
Окедина
2
2
12
Окедина
6
24
Кузинс
24
Кузинс
6
7
27
27
7
11
Гордон
9
Окенабирхи
9
Окенабирхи
11
Гордон
8
Томас
19
Мэй
19
Мэй
8
Томас
5
МакКарт
5
5
5
МакКарт
27
О'Киффи
37
Коттер
37
Коттер
27
О'Киффи
4
Стайлс
19
Бенсон
19
Бенсон
4
Стайлс
44
9
Косгров
9
Косгров
44
36
Ваттерс
45
МакЭти
45
МакЭти
36
Ваттерс
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Барнсли
25
Jack Stevens
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
30
Ben Killip
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
25
Jack Stevens
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Барнсли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
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