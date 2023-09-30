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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Дерби Каунти - Кембридж Юнайтед
Дерби Каунти - Кембридж Юнайтед: обзор матча 30 сентября 2023
Дерби Каунти
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Кембридж Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Кембридж Юнайтед
Замена
М. Берд
️️️️
К. Смит
88'
Замена
К. Уилсон
️️️️
К. Форсит
88'
85'
Желтая карточка
Р. Беннетт
Желтая карточка
Д. Коллинс
83'
Желтая карточка
Р. Ньямб
75'
72'
Желтая карточка
Д. Гордон
70'
Замена
А. Мэй
️️️️
J. Lankester
Замена
К. Вашингтон
️️️️
М. Уогхорн
70'
Замена
Л. Сибли
️️️️
Т. Баркуйзен
69'
46'
Замена
Д. Окедина
️️️️
L. Bennett
20'
Замена
Д. Гордон
️️️️
Э. Качунга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
16
James Brophy
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
18
Макс Берд
ОП
20
Даррен Робинсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Кембридж Юнайтед
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Jack Stevens
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
4-4-2
33
Уайлдсмит
35
Нельсон
44
Кашин
3
Форсит
24
Ньямб
14
Форна
11
Мендес-Лэйнг
29
Баркуйзен
8
Смит
17
Коллинс
29
Уогхорн
4-1-1-4
25
6
Беннетт
5
Моррисон
2
3
Эндрю
8
Томас
10
Качунга
9
Окенабирхи
6
7
16
3
Форсит
12
Уилсон
12
Уилсон
3
Форсит
8
Смит
18
Берд
18
Берд
8
Смит
29
Баркуйзен
32
Сибли
32
Сибли
29
Баркуйзен
29
Уогхорн
14
Вашингтон
14
Вашингтон
29
Уогхорн
2
12
Окедина
12
Окедина
2
7
19
Мэй
19
Мэй
7
10
Качунга
11
Гордон
11
Гордон
10
Качунга
Остались в запасе
Дерби Каунти
Кембридж Юнайтед
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
20
Даррен Робинсон
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Jack Stevens
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
20
Даррен Робинсон
ЦП
Остались в запасе
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Jack Stevens
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Дерби Каунти - Кембридж Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
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2023.01.30 22:44
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2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
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2022.06.26 19:57
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