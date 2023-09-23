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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Карлайл Юнайтед - Дерби Каунти
Карлайл Юнайтед - Дерби Каунти: обзор матча 23 сентября 2023
Карлайл Юнайтед
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Дерби Каунти
18'
Д. Коллинс
84'
Д. Коллинс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Дерби Каунти
84'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Коллинс
80'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
77'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Л. Сибли
Замена
R. Edmondson
️️️️
Ш. Магуайр
77'
Замена
Д. Робинсон
️️️️
J. Armer
77'
75'
Желтая карточка
Э. Кашин
Замена
Д. Гарнер
️️️️
J. Mellish
69'
Замена
Т. Абладе
️️️️
Л. Планж
68'
61'
Замена
К. Уилсон
️️️️
М. Уогхорн
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коллинс
Пас отдал
Н. Мендес-Лэйнг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
25
Jökull Andrésson
ВР
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
22
Фин Бэк
ПЗ
8
Owen Moxon
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Карлайл Юнайтед
17
Corey Whelan
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
19
Джек Робинсон
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
12
Терри Абладе
ЦФ
Дерби Каунти
13
Скотт Лоач
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
20
Даррен Робинсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
3-1-5
25
6
Лавелл
20
22
Бэк
8
8
22
3
14
24
Магуайр
4-3-1-2
33
Уайлдсмит
24
Ньямб
44
Кашин
3
Форсит
35
Нельсон
8
Смит
11
Мендес-Лэйнг
14
Форна
32
Сибли
17
Коллинс
29
Уогхорн
3
19
Робинсон
19
Робинсон
3
22
14
Гарнер
14
Гарнер
22
24
Магуайр
27
27
24
Магуайр
7
Планж
12
Абладе
12
Абладе
7
Планж
29
Уогхорн
12
Уилсон
12
Уилсон
29
Уогхорн
32
Сибли
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
32
Сибли
11
Мендес-Лэйнг
14
Вашингтон
14
Вашингтон
11
Мендес-Лэйнг
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Дерби Каунти
17
Corey Whelan
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
13
Скотт Лоач
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
20
Даррен Робинсон
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
17
Corey Whelan
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
Остались в запасе
13
Скотт Лоач
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
20
Даррен Робинсон
ЦП
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Дерби Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
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