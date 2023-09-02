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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Лейтон Ориент - Стивенидж
Лейтон Ориент - Стивенидж: обзор матча 02 сентября 2023
Лейтон Ориент
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Стивенидж
22'
Ч. Макнил
44'
D. Sweeney
79'
Н. Фримен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лейтон Ориент - Стивенидж
90'
+3
Замена
Р. Ханнам
️️️️
Д. Робертс
90'
+3
Замена
Г. Андерсон
️️️️
Д. Рид
90'
+2
Замена
H. Neal
️️️️
D. Sweeney
87'
Замена
А. МакДональд
️️️️
Н. Фримен
86'
Желтая карточка
Д. Робертс
79'
ГОЛ! 0:3!
Н. Фримен
Замена
М. Сандерс
️️️️
I. El Mizouni
74'
61'
Замена
E. List
️️️️
Ч. Макнил
Замена
Р. Хант
️️️️
Ш. Форде
59'
Замена
Д. Пигот
️️️️
J. Brown
59'
Замена
O. Beckles
️️️️
Д. Грэм
53'
Замена
Д. Монкур
️️️️
Э. Тернс
53'
44'
ГОЛ! 0:2!
D. Sweeney
Желтая карточка
Э. Тернс
32'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Макнил
Пас отдал
Д. Батлер
Желтая карточка
Ш. Форде
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лейтон Ориент
4
Эд Тернс
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
7
Шакай Форде
ЦП
8
Idris El Mizouni
ЦП
6
Jordan Brown
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
17
Руел Сотириу
ЦФ
26
Дэн Хаппе
ЦФ
31
Solomon Brynn
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
22
Ник Фримен
ЦП
11
Джордан Робертс
ЦФ
23
Чарли Макнил
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
19
Omar Beckles
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
6
Макс Сандерс
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
25
Рис Ханнам
ЛЗ
4
Harrison Neal
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
7
Гарри Андерсон
ЦФ
10
E. List
ЦФ
2-3-1-5
4
Тернс
2
Джеймс
8
Гэлбрейт
7
Форде
8
10
Грэм
44
31
26
Хаппе
17
Сотириу
6
3-1-5
1
Эшби-Хэммонд
4
Томпсон
5
Барнс
26
Батлер
22
Фримен
23
Макнил
5
Пьерджанни
2
Джеймс-Уилдин
26
9
Рид
10
Грэм
19
19
10
Грэм
7
Форде
2
Хант
2
Хант
7
Форде
8
6
Сандерс
6
Сандерс
8
4
Тернс
20
Монкур
20
Монкур
4
Тернс
6
39
Пигот
39
Пигот
6
11
Робертс
25
Ханнам
25
Ханнам
11
Робертс
26
4
4
26
22
Фримен
14
МакДональд
14
МакДональд
22
Фримен
9
Рид
7
Андерсон
7
Андерсон
9
Рид
23
Макнил
10
10
23
Макнил
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Стивенидж
13
Samuel Howes
ВР
18
Darren Pratley
ЦЗ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
47
Кристиан Хеги
ВР
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
18
Darren Pratley
ЦЗ
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Лейтон Ориент - Стивенидж
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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