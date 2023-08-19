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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Карлайл Юнайтед - Эксетер Сити
Карлайл Юнайтед - Эксетер Сити: обзор матча 19 августа 2023
Карлайл Юнайтед
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Эксетер Сити
69'
Р. Тревитт
81'
Д. Митчелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Эксетер Сити
86'
Замена
V. Harper
️️️️
Д. Митчелл
86'
Замена
Ш. Диабате
️️️️
J. Aitchison
81'
ГОЛ! 0:2!
Д. Митчелл
Пас отдал
S. Cox
Замена
Э. МакКалмонт
️️️️
J. Mellish
78'
Замена
T. Charters
️️️️
C. Anthony Guy
78'
69'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тревитт
Замена
D. Butterworth
️️️️
J. Gibson
64'
Замена
Л. Планж
️️️️
R. Edmondson
64'
62'
Замена
S. Cox
️️️️
З. Джулс
25'
Желтая карточка
Д. Митчелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
22
Фин Бэк
ПЗ
8
Owen Moxon
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
25
Пирс Суини
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
15
Dion Rankine
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
4
Уилл Эймсон
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Карлайл Юнайтед
25
Jökull Andrésson
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
15
Taylor Charters
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Эксетер Сити
3
Шейк Диабате
ЦЗ
24
Vincent Harper
ЦЗ
41
Pedro Borges
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
3-1-5
6
Лавелл
20
22
Бэк
8
3
8
22
14
27
3-3-4
1
Синисало
25
Суини
33
Джулс
11
Митчелл
15
14
Тревитт
12
22
11
9
4
Эймсон
22
8
МакКалмонт
8
МакКалмонт
22
8
15
15
8
14
14
14
14
27
7
Планж
7
Планж
27
11
3
Диабате
3
Диабате
11
11
Митчелл
24
24
11
Митчелл
33
Джулс
19
19
33
Джулс
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Эксетер Сити
25
Jökull Andrésson
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
41
Pedro Borges
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
25
Jökull Andrésson
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
41
Pedro Borges
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Эксетер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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