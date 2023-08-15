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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Кембридж Юнайтед - Стивенидж
Кембридж Юнайтед - Стивенидж: обзор матча 15 августа 2023
Кембридж Юнайтед
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Стивенидж
80'
Э. Качунга
27'
Д. Робертс
82'
Д. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Стивенидж
89'
Замена
J. March
️️️️
Д. Робертс
83'
Желтая карточка
Д. Рид
82'
ГОЛ! 1:2!
Д. Рид
Пас отдал
Н. Фримен
ГОЛ! 1:1!
Э. Качунга
Пас отдал
Ф. Окенабирхи
80'
73'
Замена
Н. Фримен
️️️️
А. Прессли
Замена
Ф. Окенабирхи
️️️️
J. Lankester
73'
68'
Желтая карточка
Д. Батлер
61'
Замена
Д. Рид
️️️️
А. МакДональд
60'
Замена
J. Forster-Caskey
️️️️
B. Thompson
32'
Желтая карточка
Л. Томпсон
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Робертс
Пас отдал
К. Пьерджанни
Замена
Э. Качунга
️️️️
S. Janneh
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
6
Paul Digby
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
25
Jack Stevens
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Кембридж Юнайтед
13
James Holden
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
11
Harrison Dunk
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
25
Рис Ханнам
ЛЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
22
Ник Фримен
ЦП
9
Джейми Рид
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
4-1-5
3
Эндрю
5
Моррисон
6
Беннетт
2
8
Томас
7
25
14
17
16
4-1-1-4
1
Эшби-Хэммонд
18
Смит
4
Томпсон
5
Барнс
26
Батлер
23
Томпсон
14
МакДональд
11
Робертс
19
Прессли
8
5
Пьерджанни
17
10
Качунга
10
Качунга
17
7
9
Окенабирхи
9
Окенабирхи
7
8
8
8
8
19
Прессли
22
Фримен
22
Фримен
19
Прессли
14
МакДональд
9
Рид
9
Рид
14
МакДональд
11
Робертс
9
9
11
Робертс
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Стивенидж
13
James Holden
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
11
Harrison Dunk
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
47
Кристиан Хеги
ВР
25
Рис Ханнам
ЛЗ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
13
James Holden
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
11
Harrison Dunk
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
25
Рис Ханнам
ЛЗ
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Стивенидж
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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Стивенидж
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
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