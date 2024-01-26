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Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Туран Товуз - Сабаил
Туран Товуз - Сабаил: обзор матча 26 января 2024
Туран Товуз
26.01.2024, пятница, 14:00
Азербайджан. Премьер-лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Сабаил
Матч
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Статистика матча Туран Товуз - Сабаил
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Матчи команд
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Туран Товуз
- : -
28.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шамахы
0 : 2
21.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Туран Товуз
3 : 2
30.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Имишли
1 : 0
18.10.2026
Туран Товуз
Сабаил
Азербайджан. Премьер-лига, 36 тур
Сабаил
1 : 4
23.05.2025
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 35 тур
Нефтчи
3 : 0
18.05.2025
Сабаил
Азербайджан. Премьер-лига, 34 тур
Сабаил
0 : 1
10.05.2025
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Шамахы
1 : 1
03.05.2025
Сабаил
Азербайджан. Премьер-лига, 32 тур
Сабаил
1 : 1
27.04.2025
Араз-Нахичевань
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