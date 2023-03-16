«Ференцварош» Черчесова стартовал в чемпионате Венгрии с победы над «Академией Пушкаша»

Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» едва не потерял очки в матче с «Академией Пушкаша»

«Ференцварош» Черчесова победил «Академию Пушкаша» (4:2) и вернулся на 1-е место

«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате

Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем

Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем

Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»

«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии

Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день