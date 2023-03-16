Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»

«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0

«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте

Николич близок к назначению в венгерский клуб

Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем

Миланов: «У меня было немало предложений, в том числе из России. Выбрал «Види» из-за Лиги Европы»

Товарищеские матчи. «Рубин» и «Крылья Советов» победили, «Ростов» спас ничью с «Фехерваром»

«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0

«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте

Николич близок к назначению в венгерский клуб

Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем

Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»

«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии

Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день