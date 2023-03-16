Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
Николич близок к назначению в венгерский клуб
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
Николич близок к назначению в венгерский клуб
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
Товарищеские матчи. «Рубин» и «Крылья Советов» победили, «Ростов» спас ничью с «Фехерваром»
Миланов: «У меня было немало предложений, в том числе из России. Выбрал «Види» из-за Лиги Европы»
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час