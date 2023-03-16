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МТК
Ференцварош
Отец Севикяна ответил, возможен ли трансфер Эдгара в «Зенит»
1 февраля, 15:19
8
«Зенит» нашел в Венгрии левого защитника с российским паспортом
28 января, 17:00
61
Стало известно, какую зарплату «Краснодар» предлагал Севикяну
23 января, 00:46
4
В «Пари НН» ответили, получили ли деньги за Севикяна
22 января, 19:01
0
Ловчев прокомментировал уход Севикяна из РПЛ
22 января, 07:45
2
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
16 марта 2023, 22:19
2
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
20 февраля 2022, 01:52
3
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
19 февраля 2022, 23:55
2
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
15 июля 2021, 21:20
5
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
15 июля 2021, 18:12
2
Отец Севикяна ответил, возможен ли трансфер Эдгара в «Зенит»
1 февраля, 15:19
8
«Зенит» нашел в Венгрии левого защитника с российским паспортом
28 января, 17:00
61
Стало известно, какую зарплату «Краснодар» предлагал Севикяну
23 января, 00:46
4
В «Пари НН» ответили, получили ли деньги за Севикяна
22 января, 19:01
0
Ловчев прокомментировал уход Севикяна из РПЛ
22 января, 07:45
2
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Последние матчи
Все
МТК
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
МТК
2 : 0
02.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Кишварда
1 : 3
03.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Ференцварош
5 : 1
06.02.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Ференцварош
5 : 1
06.02.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
МТК
2 : 0
02.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Ференцварош
5 : 1
06.02.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Кишварда
1 : 3
03.02.2024
Ференцварош

МТК - Ференцварош - 27 апреля 2024

МТК
27.04.2024, суббота, 00:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
- : -
Не начался
Ференцварош
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча МТК - Ференцварош
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Венгрия. Национальный чемпионат
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Текущие
Будущие
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Кишварда
- : -
10.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
- : -
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
- : -
10.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Пакш
- : -
11.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дьошдьер
- : -
11.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Кишварда
- : -
10.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
- : -
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
- : -
10.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Пакш
- : -
11.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дьошдьер
- : -
11.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Залаэгерсег
- : -
11.02.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Пакш
- : -
16.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Кечкемет
- : -
17.02.2024
Уйпешт
Россия
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