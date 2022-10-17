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Кечкемет
Мезекевешд
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от последней команды чемпионата Венгрии
17 октября 2022, 10:58
2
«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии
17 октября 2022, 08:40
1
«Ференцварош» Черчесова победил в третьем матче подряд
19 марта 2022, 08:27
3
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от последней команды чемпионата Венгрии
17 октября 2022, 10:58
2
«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии
17 октября 2022, 08:40
1
«Ференцварош» Черчесова победил в третьем матче подряд
19 марта 2022, 08:27
3
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Кечкемет
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Мезекевешд
0 : 3
04.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Мезекевешд
0 : 1
08.02.2024
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Кечкемет
2 : 1
08.02.2024
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Кечкемет
2 : 1
08.02.2024
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Мезекевешд
0 : 3
04.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Мезекевешд
0 : 1
08.02.2024
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Мезекевешд
0 : 3
04.02.2024
Кечкемет

Кечкемет - Мезекевешд - 20 апреля 2024

Кечкемет
20.04.2024, суббота, 00:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
- : -
Не начался
Мезекевешд
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Кечкемет - Мезекевешд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Венгрия. Национальный чемпионат
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Текущие
Будущие
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Кишварда
- : -
10.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
- : -
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
- : -
10.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Пакш
- : -
11.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дьошдьер
- : -
11.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Кишварда
- : -
10.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
- : -
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
- : -
10.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Пакш
- : -
11.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дьошдьер
- : -
11.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Залаэгерсег
- : -
11.02.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Пакш
- : -
16.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Кечкемет
- : -
17.02.2024
Уйпешт
Россия
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