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Залаэгерсег
Николич близок к назначению в венгерский клуб
16 февраля 2023, 12:20
1
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
7 ноября 2022, 07:40
1
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
14 августа 2022, 23:39
4
Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»
5 мая 2022, 20:20
1
«Ференцварош» Черчесова победил «Залаэгерсег» и возглавил таблицу
13 февраля 2022, 21:17
6
Николич близок к назначению в венгерский клуб
16 февраля 2023, 12:20
1
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
7 ноября 2022, 07:40
1
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
14 августа 2022, 23:39
4
Товарищеские матчи. «Рубин» и «Крылья Советов» победили, «Ростов» спас ничью с «Фехерваром»
24 июня 2021, 22:37
2
Миланов: «У меня было немало предложений, в том числе из России. Выбрал «Види» из-за Лиги Европы»
7 октября 2019, 09:03
3
Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»
5 мая 2022, 20:20
1
«Ференцварош» Черчесова победил «Залаэгерсег» и возглавил таблицу
13 февраля 2022, 21:17
6
Руднев завершил карьеру в 29 лет из-за выкидыша супруги
5 октября 2017, 21:59
9
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Фехервар
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Залаэгерсег
3 : 1
03.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
Кишварда
1 : 2
07.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Академия Пушкаша
0 : 1
07.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
Кишварда
1 : 2
07.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Залаэгерсег
3 : 1
03.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Академия Пушкаша
0 : 1
07.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Залаэгерсег
3 : 1
03.02.2024
Фехервар

Фехервар - Залаэгерсег - 20 апреля 2024

Фехервар
20.04.2024, суббота, 00:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
- : -
Не начался
Залаэгерсег
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Фехервар - Залаэгерсег
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Венгрия. Национальный чемпионат
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Текущие
Будущие
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Кишварда
- : -
10.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
- : -
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
- : -
10.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Пакш
- : -
11.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дьошдьер
- : -
11.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Кишварда
- : -
10.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
- : -
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
- : -
10.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Пакш
- : -
11.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дьошдьер
- : -
11.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Залаэгерсег
- : -
11.02.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Пакш
- : -
16.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Кечкемет
- : -
17.02.2024
Уйпешт
Россия
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