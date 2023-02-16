Николич близок к назначению в венгерский клуб
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»
«Ференцварош» Черчесова победил «Залаэгерсег» и возглавил таблицу
Николич близок к назначению в венгерский клуб
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
Товарищеские матчи. «Рубин» и «Крылья Советов» победили, «Ростов» спас ничью с «Фехерваром»
Миланов: «У меня было немало предложений, в том числе из России. Выбрал «Види» из-за Лиги Европы»
Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»
«Ференцварош» Черчесова победил «Залаэгерсег» и возглавил таблицу
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