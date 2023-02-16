Николич близок к назначению в венгерский клуб

«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте

«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0

Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»