Николич близок к назначению в венгерский клуб

«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте

«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0

Товарищеские матчи. «Рубин» и «Крылья Советов» победили, «Ростов» спас ничью с «Фехерваром»

Миланов: «У меня было немало предложений, в том числе из России. Выбрал «Види» из-за Лиги Европы»