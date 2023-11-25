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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Мезекевешд - Уйпешт
Мезекевешд - Уйпешт: обзор матча 25 ноября 2023
Мезекевешд
25.11.2023, суббота, 21:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
4 : 0
Завершен
Уйпешт
16'
С. Дражич
39'
G. Molnár
88'
B. Cseke
90+4'
С. Дражич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мезекевешд - Уйпешт
ГОЛ! 4:0!
С. Дражич
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
B. Cseke
Пас отдал
С. Дражич
88'
83'
Желтая карточка
Ф. Сасере
83'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
B. Pauljević
82'
Замена
H. Mörschel
️️️️
M. Tajti
Замена
S. Filip
️️️️
Т. Шери
71'
Желтая карточка
C. Gomis
70'
Желтая карточка
S. Vajda
49'
46'
Замена
Ф. Сасере
️️️️
P. Ambrose
46'
Замена
Т. Киш
️️️️
K. Simon
ГОЛ! 2:0!
G. Molnár
Пас отдал
Т. Шери
39'
ГОЛ! 1:0!
С. Дражич
Пас отдал
Д. Бабунски
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мезекевешд
21
Róbert Pillár
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
72
Kevin Kállai
ЦП
77
Sándor Vajda
ЦП
94
Benjámin Cseke
ЦП
6
Давид Бабунски
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
78
Christian Gomis
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
24
Тамаш Шери
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Уйпешт
31
Zsombor Molnár
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
15
Miloš Kosanović
ЦЗ
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
29
Винсент Оново
ОП
21
György Varga
ЦП
18
Mátyás Tajti
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
7
Krisztián Simon
ЦФ
32
Peter Ambrose
ЦФ
49
Branko Pauljević
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Мезекевешд
1
Адам Ковачик
ВР
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
17
Andrej Lukić
ЦФ
9
Zalán Kállai
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
Уйпешт
34
Тим Холл
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
20
Лука Мак
ОП
26
Bálint Geiger
ЦП
8
Heinz Mörschel
ЦП
32
George Ganea
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
2-4-5
21
4
Бериашвили
72
94
6
Бабунски
77
78
9
Дражич
24
Шери
16
1
3-1-2-1-3
31
6
15
22
29
Оново
21
18
27
Шобот
49
32
7
24
Шери
70
70
24
Шери
49
62
Кастрати
62
Кастрати
49
18
8
8
18
7
7
Киш
7
Киш
7
32
27
Сасере
27
Сасере
32
Остались в запасе
Мезекевешд
Уйпешт
1
Адам Ковачик
ВР
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
17
Andrej Lukić
ЦФ
9
Zalán Kállai
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
34
Тим Холл
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
26
Bálint Geiger
ЦП
32
George Ganea
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Остались в запасе
1
Адам Ковачик
ВР
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
17
Andrej Lukić
ЦФ
9
Zalán Kállai
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
Остались в запасе
34
Тим Холл
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
26
Bálint Geiger
ЦП
32
George Ganea
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Главный тренер
Небойша Вигневич
Статистика матча Мезекевешд - Уйпешт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
Мезекевешд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
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