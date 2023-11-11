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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дьошдьер - Мезекевешд
Дьошдьер - Мезекевешд: обзор матча 11 ноября 2023
Дьошдьер
11.11.2023, суббота, 16:15
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
2 : 0
Завершен
Мезекевешд
41'
B. Edomwonyi
80'
A. Vallejo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дьошдьер - Мезекевешд
Замена
G. Jurek
️️️️
D. Lukács
87'
82'
Замена
S. Filip
️️️️
Т. Шери
82'
Замена
R. Ugrai
️️️️
G. Molnár
ГОЛ! 2:0!
A. Vallejo
Пас отдал
А. Кампецис
80'
Замена
F.
️️️️
Р. Пожег Ванкас
80'
Замена
Пернамбуко
️️️️
Э. Аколатсе
80'
Замена
А. Кампецис
️️️️
B. Edomwonyi
79'
Замена
Á. Bényei
️️️️
В. Климович
70'
ГОЛ! 1:0!
B. Edomwonyi
41'
Желтая карточка
D. Gera
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
25
Gergő Holdampf
ЦП
11
Dániel Gera
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Мезекевешд
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
72
Kevin Kállai
ЦП
6
Давид Бабунски
ЦП
94
Benjámin Cseke
ЦП
77
Sándor Vajda
ЦП
78
Christian Gomis
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
17
Andrej Lukić
ЦФ
24
Тамаш Шери
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Дьошдьер
44
Branislav Danilović
ВР
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
7
István Csirmaz
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
Мезекевешд
99
Istvan Bence
ВР
1
Адам Ковачик
ВР
26
Йоанн Захари
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
20
M. Brtan
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
3-1-1-5
12
13
Стефен
7
Аколатсе
3
Чорбаджийски
25
94
Пожег Ванкас
50
8
34
17
Климович
11
1-4-5
4
Бериашвили
6
Бабунски
94
77
72
16
1
9
Дражич
24
Шери
17
17
Климович
20
20
17
Климович
7
Аколатсе
98
Пернамбуко
98
Пернамбуко
7
Аколатсе
34
90
Кампецис
90
Кампецис
34
8
11
11
8
94
Пожег Ванкас
37
37
94
Пожег Ванкас
24
Шери
70
70
24
Шери
16
10
10
16
Остались в запасе
Дьошдьер
Мезекевешд
44
Branislav Danilović
ВР
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
7
István Csirmaz
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
Главный тренер
Владимир Раденкович
99
Istvan Bence
ВР
1
Адам Ковачик
ВР
26
Йоанн Захари
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
20
M. Brtan
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Остались в запасе
44
Branislav Danilović
ВР
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
7
István Csirmaz
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
Остались в запасе
99
Istvan Bence
ВР
1
Адам Ковачик
ВР
26
Йоанн Захари
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
20
M. Brtan
ЦФ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Главный тренер
Аттила Пинтер
Статистика матча Дьошдьер - Мезекевешд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
Мезекевешд
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
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Дьошдьер
Мезекевешд
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2025.07.04 21:09
1
«Локомотив» ищет команды для 6 игроков
2025.05.28 18:24
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2024.07.05 10:50
1
«Локомотив» отдал Раконьяца в третью аренду
2024.07.02 23:23
Дебютный гол Севикяна за «Ференцварош»
2024.04.10 23:11
1
«Локомотив» расторг контракт с легионером
2025.07.04 21:09
1
«Локомотив» ищет команды для 6 игроков
2025.05.28 18:24
«Рубин» отдал защитника в аренду в Венгрию
2024.07.05 10:50
1
«Локомотив» отдал Раконьяца в третью аренду
2024.07.02 23:23
Дебютный гол Севикяна за «Ференцварош»
2024.04.10 23:11
1
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2022.10.17 10:58
1
«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии
2022.10.17 08:40
«Ференцварош» Черчесова победил в третьем матче подряд
2022.03.19 08:27
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