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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Уйпешт - Дьошдьер
Уйпешт - Дьошдьер: обзор матча 07 октября 2023
Уйпешт
07.10.2023, суббота, 17:15
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
2 : 0
Завершен
Дьошдьер
51'
В. Оново
66'
P. Ambrose
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уйпешт - Дьошдьер
85'
Замена
Á. Bényei
️️️️
Р. Пожег Ванкас
Желтая карточка
B. Pauljević
82'
Желтая карточка
D. Banai
80'
Замена
G. Ganea
️️️️
К. Шобот
79'
77'
Замена
G. Jurek
️️️️
Пернамбуко
77'
Замена
M. Obounet
️️️️
M. Jurina
Замена
Л. Мак
️️️️
Т. Киш
76'
Замена
K. Simon
️️️️
P. Ambrose
76'
ГОЛ! 2:0!
P. Ambrose
Пас отдал
Т. Киш
66'
63'
Замена
В. Климович
️️️️
G. Holdampf
63'
Замена
Э. Аколатсе
️️️️
D. Lukács
62'
Желтая карточка
D. Gera
ГОЛ! 1:0!
В. Оново
Пас отдал
M. Tajti
51'
Замена
K. Tamás
️️️️
C. Fehér
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уйпешт
34
Тим Холл
ЦЗ
15
Miloš Kosanović
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
29
Винсент Оново
ОП
8
Heinz Mörschel
ЦП
18
Mátyás Tajti
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
49
Branko Pauljević
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
32
Peter Ambrose
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Дьошдьер
30
Карло Сентич
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
98
Пернамбуко
ЛВ
25
Gergő Holdampf
ЦП
11
Marin Jurina
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Уйпешт
1
Джордже Николич
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
26
Bálint Geiger
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
21
György Varga
ЦП
12
Оливер Юргенс
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
32
George Ganea
ЦФ
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
6
Bence Bárdos
ЦЗ
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
11
Gábor Jurek
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
2-1-2-2-4
34
Холл
15
29
Оново
8
18
7
Киш
27
Шобот
49
4
32
23
3-1-2-4
30
Сентич
3
3
Чорбаджийски
13
Стефен
25
94
Пожег Ванкас
98
Пернамбуко
11
50
8
11
4
22
22
4
7
Киш
20
Мак
20
Мак
7
Киш
32
7
7
32
27
Шобот
32
32
27
Шобот
8
7
Аколатсе
7
Аколатсе
8
94
Пожег Ванкас
20
20
94
Пожег Ванкас
11
70
70
11
98
Пернамбуко
11
11
98
Пернамбуко
25
17
Климович
17
Климович
25
Остались в запасе
Уйпешт
Дьошдьер
1
Джордже Николич
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
26
Bálint Geiger
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
21
György Varga
ЦП
12
Оливер Юргенс
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
12
Artem Odintsov
ВР
6
Bence Bárdos
ЦЗ
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
Главный тренер
Владимир Раденкович
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
26
Bálint Geiger
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
21
György Varga
ЦП
12
Оливер Юргенс
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
Остались в запасе
12
Artem Odintsov
ВР
6
Bence Bárdos
ЦЗ
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
Главный тренер
Небойша Вигневич
Главный тренер
Владимир Раденкович
Статистика матча Уйпешт - Дьошдьер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
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