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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Ференцварош - Кишварда
Ференцварош - Кишварда: обзор матча 24 сентября 2023
Ференцварош
24.09.2023, воскресенье, 18:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
1 : 0
Завершен
Кишварда
44'
К. Лизтес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Кишварда
90'
+2
Желтая карточка
D. Kovačić
Желтая карточка
Э. Ботка
86'
84'
Желтая карточка
T. Lippai
83'
Желтая карточка
B. Melnyk
Замена
Э. Чивич
️️️️
М. Абена
80'
77'
Желтая карточка
M. Ilievski
77'
Замена
N. Balogh
️️️️
Я. Месанович
Желтая карточка
Д. Зигер
69'
Замена
А. Пешич
️️️️
Б. Варга
64'
64'
Замена
M. Ilievski
️️️️
Á. Czékus
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
М. Абу Фани
59'
Замена
Э. Ботка
️️️️
К. Лизтес
59'
56'
Желтая карточка
Б. Ципетич
46'
Замена
K. Vida
️️️️
K. Körmendi
46'
Замена
Д. Камай
️️️️
R. Makowski
46'
Замена
J. Navrátil
️️️️
R. Stefan
ГОЛ! 1:0!
К. Лизтес
Пас отдал
М. Абу Фани
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Кишварда
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Александар Йовичич
ЦЗ
42
Tibor Lippai
ЦЗ
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
44
Raúl Stefan
ЦЗ
4
Бранимир Ципетич
ЦЗ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
17
Ádám Czékus
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
Кишварда
1
Marcell Kovács
ВР
10
Дритон Камай
ЛВ
8
Бобан Николов
ЦП
11
Lucas Marcolini
ЦП
14
Mario Ilievski
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
2
Enes Alic
ЦФ
10
K. Vida
ЦФ
17
Norbert Balogh
ЦФ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
3-4-2-1
90
Дибус
2
Рамирес
14
Абена
2
Уинго
25
Макрецкис
16
Закариассен
18
Зигер
15
Абу Фани
10
Маркиньос
76
Лизтес
19
Варга
3-2-1-4
12
Петкович
18
44
4
Ципетич
3
Йовичич
42
14
17
27
Месанович
9
4
14
Абена
77
Чивич
77
Чивич
14
Абена
76
Лизтес
21
Ботка
21
Ботка
76
Лизтес
15
Абу Фани
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
15
Абу Фани
19
Варга
8
Пешич
8
Пешич
19
Варга
17
14
14
17
9
10
Камай
10
Камай
9
18
10
10
18
27
Месанович
17
17
27
Месанович
44
20
20
44
Остались в запасе
Ференцварош
Кишварда
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
Главный тренер
Робби Кин
1
Marcell Kovács
ВР
8
Бобан Николов
ЦП
11
Lucas Marcolini
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
2
Enes Alic
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
Остались в запасе
1
Marcell Kovács
ВР
8
Бобан Николов
ЦП
11
Lucas Marcolini
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
2
Enes Alic
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Габор Эрош
Статистика матча Ференцварош - Кишварда
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
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