Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Уйпешт - Мезекевешд
Уйпешт - Мезекевешд: обзор матча 12 августа 2023
Уйпешт
12.08.2023, суббота, 19:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
1 : 1
Завершен
Мезекевешд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Уйпешт - Мезекевешд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
Мезекевешд
Новости команд
Все
Уйпешт
Мезекевешд
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
«Ференцварош» Черчесова может в следующем туре стать чемпионом Венгрии
2023.05.01 22:15
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от последней команды чемпионата Венгрии
2022.10.17 10:58
1
«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии
2022.10.17 08:40
«Ференцварош» Черчесова победил в третьем матче подряд
2022.03.19 08:27
2
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
«Ференцварош» Черчесова может в следующем туре стать чемпионом Венгрии
2023.05.01 22:15
Ласина Траоре стал игроком «Уйпешта»
2019.02.25 07:25
8
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от последней команды чемпионата Венгрии
2022.10.17 10:58
1
«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии
2022.10.17 08:40
«Ференцварош» Черчесова победил в третьем матче подряд
2022.03.19 08:27
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+