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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Мезекевешд - Дьошдьер
Мезекевешд - Дьошдьер: обзор матча 05 августа 2023
Мезекевешд
05.08.2023, суббота, 18:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
2 : 4
Завершен
Дьошдьер
48'
С. Дражич
76'
С. Дражич
4'
B. Bárdos
35'
Р. Пожег Ванкас
69'
D. Lukács
88'
B. Edomwonyi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мезекевешд - Дьошдьер
Желтая карточка
Z. Kojnok
90'
+7
Желтая карточка
A. Lukić
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
A. Vallejo
90'
+1
Замена
D. Gera
️️️️
D. Lukács
Замена
Z. Kojnok
️️️️
S. Vajda
89'
88'
ГОЛ! 2:4!
B. Edomwonyi
Пас отдал
Б. Чорбаджийски
Желтая карточка
M. Hudák
84'
83'
Замена
Б. Чорбаджийски
️️️️
M. Obounet
ГОЛ! 2:3!
С. Дражич
Пас отдал
И. Бериашвили
76'
69'
ГОЛ! 1:3!
D. Lukács
Пас отдал
Р. Пожег Ванкас
Замена
M. Hudák
️️️️
B. Illes
69'
69'
Замена
Э. Аколатсе
️️️️
Р. Пожег Ванкас
69'
Замена
M. Obounet
️️️️
В. Климович
ГОЛ! 1:2!
С. Дражич
Пас отдал
A. Lukić
48'
Замена
Й. Захари
️️️️
S. Filip
46'
Замена
A. Nahirnij
️️️️
Н. Прудников
46'
Замена
️️️️
R. Pillár
46'
Желтая карточка
R. Pillár
45'
+3
Желтая карточка
S. Vajda
41'
35'
ГОЛ! 0:2!
Р. Пожег Ванкас
Пас отдал
G. Holdampf
4'
ГОЛ! 0:1!
B. Bárdos
Пас отдал
Р. Пожег Ванкас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мезекевешд
21
Róbert Pillár
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
72
Kevin Kállai
ЦП
94
Benjámin Cseke
ЦП
77
Sándor Vajda
ЦП
6
Balint Illes
ЦП
20
M. Brtan
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
17
Andrej Lukić
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Дьошдьер
30
Карло Сентич
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
25
Gergő Holdampf
ЦП
8
Dániel Lukács
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Мезекевешд
1
Адам Ковачик
ВР
26
Йоанн Захари
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
30
Martin Hudák
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
3
Julien Celestine
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
70
Moussango Obounet
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
8
Attila Lőrinczy
ЦП
11
Dániel Gera
ЦФ
2-4-5
21
70
72
77
6
94
1
11
Прудников
9
Дражич
17
20
4-1-1-4
30
Сентич
6
72
3
13
Стефен
25
94
Пожег Ванкас
34
17
Климович
50
8
70
26
Захари
26
Захари
70
77
29
29
77
11
Прудников
71
71
11
Прудников
6
30
30
6
3
Чорбаджийски
3
Чорбаджийски
94
Пожег Ванкас
7
Аколатсе
7
Аколатсе
94
Пожег Ванкас
17
Климович
70
70
17
Климович
8
11
11
8
Остались в запасе
Мезекевешд
Дьошдьер
1
Адам Ковачик
ВР
77
Gergő Nagy
ЦП
Главный тренер
Аттила Пинтер
12
Artem Odintsov
ВР
3
Julien Celestine
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
8
Attila Lőrinczy
ЦП
Главный тренер
Владимир Раденкович
Остались в запасе
1
Адам Ковачик
ВР
77
Gergő Nagy
ЦП
Остались в запасе
12
Artem Odintsov
ВР
3
Julien Celestine
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
8
Attila Lőrinczy
ЦП
Главный тренер
Аттила Пинтер
Главный тренер
Владимир Раденкович
Статистика матча Мезекевешд - Дьошдьер
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
Мезекевешд
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
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1
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2024.07.05 10:50
1
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2025.05.28 18:24
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2024.07.05 10:50
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