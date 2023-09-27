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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Ференцварош - Кечкемет
Ференцварош - Кечкемет: обзор матча 27 сентября 2023
Ференцварош
27.09.2023, среда, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
1 : 0
Завершен
Кечкемет
72'
Д. Зигер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Кечкемет
89'
Желтая карточка
L. Vágó
Замена
Э. Чивич
️️️️
Маркиньос
87'
Желтая карточка
М. Абена
84'
Замена
Э. Ботка
️️️️
А. Пешич
77'
ГОЛ! 1:0!
Д. Зигер
Пас отдал
М. Абу Фани
72'
71'
Желтая карточка
B. Tóth
Замена
М. Абу Фани
️️️️
М. Бен Ромдан
57'
Замена
Б. Варга
️️️️
К. Лизтес
57'
49'
Желтая карточка
M. Zeke
46'
Замена
D. Zsótér
️️️️
B. Kiss
27'
Желтая карточка
B. Kiss
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
26
Корнель Сюч
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
16
Levente Vágó
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
57
Otto John
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
27
Donát Zsótér
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
3-4-2-1
90
Дибус
2
Рамирес
14
Абена
2
Уинго
25
Макрецкис
5
Бен Ромдан
16
Закариассен
18
Зигер
10
Маркиньос
76
Лизтес
8
Пешич
4-4-2
20
20
15
22
Салаи
26
Сюч
13
Шуходовски
10
11
Хорват
16
11
57
10
Маркиньос
77
Чивич
77
Чивич
10
Маркиньос
8
Пешич
21
Ботка
21
Ботка
8
Пешич
5
Бен Ромдан
15
Абу Фани
15
Абу Фани
5
Бен Ромдан
76
Лизтес
19
Варга
19
Варга
76
Лизтес
10
27
27
10
Остались в запасе
Ференцварош
Кечкемет
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
Главный тренер
Робби Кин
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
9
Milán Májer
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
9
Milán Májer
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Иштван Сабо
Статистика матча Ференцварош - Кечкемет
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
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