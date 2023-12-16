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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Младост - Напредак
Младост - Напредак: обзор матча 16 декабря 2023
Младост
16.12.2023, суббота, 16:00
Сербия. Суперлига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Напредак
90+1'
P. Friday (pen.)
25'
L. Zličić
90+8'
I. Milošević (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Младост - Напредак
90'
+9
Желтая карточка
Đ. Jovanović
90'
+8
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
I. Milošević
ГОЛ! 1:1!
P. Friday (pen.)
Пас отдал
A. Varjačić
90'
+1
82'
Желтая карточка
V. Bajić
70'
Желтая карточка
N. Đeković
Замена
V. Radivojević
️️️️
M. Tomić
66'
64'
Замена
Н. Стеванович
️️️️
O. Mršić
Замена
M. Tomić
️️️️
M. Mirić
46'
Желтая карточка
С. Стаменкович
45'
+4
Желтая карточка
N. Ćirković
45'
45'
Желтая карточка
N. Vukajlović
25'
ГОЛ! 0:1!
L. Zličić
Пас отдал
U. Ljubomirac
22'
Желтая карточка
O. Mršić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
4
Ivan Milošević
(К)
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
8
Janko Tumbasević
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
70
Marko Mirić
ЦФ
9
Урош Сремчевич
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
25
Nemanja Đeković
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
7
Nikola Vukajlović
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
23
Lazar Zličić
ЦП
27
Uros Ljubomirac
(К)
ЦП
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Младост
99
Zeljko Samčović
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
16
Marko Tomić
ЦЗ
27
Vladimir Radivojević
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
25
Jovan Ćirić
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
Напредак
24
Никола Стеванович
ЦЗ
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
18
Siniša Babić
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
3-2-1-4
1
Стаменкович
30
4
35
17
8
Величкович
33
Удовичич
8
9
Сремчевич
70
45
4-4-2
1
23
4
22
25
89
23
27
7
14
17
70
16
16
70
27
27
4
24
Стеванович
24
Стеванович
4
Остались в запасе
Младост
Напредак
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
12
Milan Joksimović
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
90
Veljko Todorovic
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
25
Jovan Ćirić
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
18
Siniša Babić
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Остались в запасе
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
12
Milan Joksimović
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
90
Veljko Todorovic
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
25
Jovan Ćirić
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
Остались в запасе
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
18
Siniša Babić
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Главный тренер
Драган Перишич
Статистика матча Младост - Напредак
2
5
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
1
Нарушения
5
12
Количество передач
218
170
Сейвы
5
0
Точность передач %
73
70
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
Младост
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
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Напредак
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
2023.12.16 12:36
1
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
2023.12.16 12:36
1
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