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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Радник - Младост
Радник - Младост: обзор матча 25 ноября 2023
Радник
25.11.2023, суббота, 16:00
Сербия. Суперлига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Младост
59'
P. Kunić
19'
A. Varjačić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радник - Младост
Замена
A. Kadijević
️️️️
N. Tomašević
90'
80'
Замена
N. Leković
️️️️
A. Varjačić
Замена
M. Stojanovic
️️️️
V. Mitošević
72'
ГОЛ! 1:1!
P. Kunić
59'
56'
Желтая карточка
M. Mirić
54'
Желтая карточка
M. Tomić
Замена
S. Kocić
️️️️
H. Hajdarević
46'
Замена
M. Gasic
️️️️
J. Andjelkovic
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
A. Varjačić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
5
Ilija Miličević
ЦЗ
4
Filip Jović
ЦП
37
Mihailo Oreščanin
(К)
ЦП
37
Sadick Abubakar
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
93
Petar Kunić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
4
Ivan Milošević
(К)
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
16
Marko Tomić
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
8
Janko Tumbasević
ЦФ
70
Marko Mirić
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
9
Урош Сремчевич
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
66
Mateja Gasic
ЦП
24
M. Stojanovic
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
Младост
99
Zeljko Samčović
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
1-2-5
99
5
4
37
19
93
18
76
4
4-1-1-4
1
Стаменкович
4
12
16
30
17
33
Удовичич
9
Сремчевич
42
70
8
76
66
66
76
19
24
24
19
18
88
88
18
4
17
17
4
17
35
35
17
Остались в запасе
Радник
Младост
12
Vuk Vukadinović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
20
Sainey Njie
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
20
Sainey Njie
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
Остались в запасе
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Главный тренер
Игор Савич
Статистика матча Радник - Младост
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 12 тур
Радник
3 : 0
16.10.2026
Раднички
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
Младост
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Младост
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
2023.12.16 12:36
1
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
2023.12.16 12:36
1
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